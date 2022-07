L’arrivo della nuova Ford Kuga restyling 2023 è sempre più vicino. Il marchio dell’ovale blu è stato nuovamente sorpreso sulle strade vicino alla sede del Michigan, effettuando una serie di test già con prototipi di pre-produzione del SUV compatto aggiornato, privi di camouflage.

Ford Kuga restyling 2023: le novità estetiche

La nuova Ford Kuga restyling 2023 sfoggerà un cambiamento estetico molto sostanziale, soprattutto nella parte anteriore, che avrà nuovi fari più sottili che manterranno però l’attuale layout orizzontale. Anche la griglia del radiatore avrà una nuova forma, ottagonale anziché esagonale, guadagnando volume. Il paraurti invece semplificherà le linee e le dimensioni delle prese d’aria.

Secondo le indiscrezioni e gli avvistamenti dei prototipi, il posteriore non presenterà invece modifiche così rilevanti. Seguendo la linea della Focus, la coda presenterà una rivisitazione del paraurti e dei gruppi ottici. Ma, senza dubbio, la novità più rilevante sarà l’assenza della maniglia di accesso al portellone che scompare per integrarsi nella fessura sotto il lunotto.

Ford Kuga restyling 2023: gli interni

Per quanto riguarda gli interni la nuova Ford Kuga Restyling 2023 avrà in dotazione un nuovo volante multifunzione e uno schermo del sistema multimediale “Sync 4” più grande, con una linea inferiore di pulsanti capacitivi per un rapido accesso alle funzioni più comuni. Inoltre il nuovo touch screen ha costretto a modificare la disposizione di alcune dotazioni sulla plancia, come nel caso delle bocchette di aerazione.

Aggiornamento anche per la gamma motori

L’offerta motori sarà la stessa del modello attuale, ma beneficerà dei miglioramenti apportati alla gamma Focus aggiornata, con particolare attenzione all’efficienza dei motori benzina e diesel e anche dell’ibrido plug-in PHEV. Tenendo conto che il modello americano (Escape) entrerà in produzione tra un paio di mesi e quello europeo non tarderà molto, il lancio sul mercato avverrà tra la fine dell’anno o l’inizio del 2023.