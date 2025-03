Ford annuncia la fine di un’era: dopo 27 anni di produzione, la celebre Focus si prepara a uscire di scena nel mercato europeo. La produzione del modello, simbolo del marchio americano, terminerà definitivamente a novembre 2025.

Ford Focus, un mito che se ne va

La decisione, confermata da Finn Thomasen, responsabile delle comunicazioni europee, rientra in una strategia di riorganizzazione più ampia. Dopo l’addio alla Fiesta nel 2023 e alla Mondeo nel 2022, Ford abbandona progressivamente il segmento delle auto tradizionali per concentrarsi su veicoli a margine più elevato e sulla transizione verso l’elettrificazione.

Lanciata nel 1998 come erede della Escort, la Focus ha rappresentato un pilastro della gamma Ford in Europa per oltre due decenni. Apprezzata per la varietà di versioni, dalle sportive ST alle pratiche station wagon, è stata un riferimento nel segmento delle compatte e una delle auto iconiche del brand.

La gamma di Ford

La strategia dell’amministratore delegato Jim Farley si concentra ora su modelli più redditizi come Bronco, Raptor e Mustang, oltre a una nuova gamma di veicoli elettrici che include Puma EV, Mustang Mach-E e Explorer elettrico. Tuttavia, la scelta non è priva di rischi: nel 2024, primo anno senza Fiesta, le vendite di Ford in Europa hanno subito un calo del 17%, riducendo la quota di mercato al 3,3%.

Il vuoto lasciato dalla Focus potrebbe essere colmato dai competitor storici come il Gruppo Volkswagen, che continua a puntare su modelli come Golf e Leon, e Toyota con la Corolla. In un contesto dominato da SUV ed elettrificazione, Ford affronta una sfida cruciale per adattarsi alle nuove regole di un mercato in rapida evoluzione.