Ford ha svelato i dettagli del Bronco Sport 2025, un SUV compatto e performante che si distingue per le sue capacità avanzate nel fuoristrada. Sebbene non sia ancora disponibile sul mercato italiano, questo modello rappresenta la versione più compatta del Bronco, mantenendo però le elevate prestazioni che lo caratterizzano.

Il Bronco Sport 2025 è stato aggiornato per affrontare con maggiore facilità i terreni più difficili, grazie all’introduzione del pacchetto off-road Sasquatch. Questo pacchetto è disponibile per le versioni Outer Banks con motore 1.5 litri e Badlands con motore 2 litri, e include un differenziale posteriore bloccabile e una trazione posteriore a doppia frizione. Gli pneumatici Goodyear Territory All Terrain, sviluppati specificamente per questo modello, sono montati su cerchi da 17 pollici e progettati per garantire una trazione ottimale su diversi tipi di terreno.

Tra le novità del Bronco Sport 2025, la modalità Rally G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain) rappresenta un’innovazione per le versioni Badlands e Badlands Sasquatch. Questa modalità consente una guida più sicura e stabile su sabbia, mantenendo le marce più a lungo per ottimizzare la trazione e il controllo del veicolo.

Altre funzionalità avanzate includono il sistema Trail One-Pedal Drive, che permette al conducente di controllare la velocità utilizzando solo il pedale dell’acceleratore, e una telecamera a 360 gradi con funzione Split View, che offre una visione chiara degli pneumatici anteriori grazie alle telecamere montate sotto i retrovisori esterni.

Il Bronco Sport 2025 si distingue anche per i nuovi ammortizzatori Bilstein e per le molle anteriori e posteriori che aumentano l’altezza da terra, migliorando ulteriormente le capacità off-road. Il pacchetto Black Diamond Off-Road aggiunge una protezione extra per il sottoscocca in acciaio, garantendo una maggiore sicurezza nelle condizioni più estreme.

Sul fronte della tecnologia, il SUV è dotato di un display centrale da 13,2 pollici con supporto per aggiornamenti over-the-air e connessione wireless a Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre, il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e un completo sistema di assistenza alla guida offrono una sicurezza senza compromessi. Il Ford Bronco Sport 2025 si conferma così un veicolo versatile e avanzato, progettato per chi cerca prestazioni elevate e tecnologia d’avanguardia nel fuoristrada.