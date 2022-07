Il Ford Bronco Raptor spinge le credenziali off-road della 4×4 dell’ovale Blu a livelli completamente nuovi, ma per coloro che cercano ancora di più, un’azienda di nome Automotive Performance Group (APG) ha la soluzione: la sua Ford Bronco ProRunner.

Ford Bronco ProRunner: profonde modifiche al telaio

Si tratta di un pacchetto radicale per la fuoristrada d’Oltreoceano, il cui aggiornamento più significativo è il “Bronco Long Travel Front Suspension System” di APG che utilizza bracci di controllo superiori più larghi di 8,89 centimetri rispetto a quelli di serie, con una corsa della ruota di 41,91 centimetri. APG ha anche montato sospensioni coilover della serie King Race da 3,0 pollici e ammortizzatori a triplo bypass da 2,5 pollici, situati all’interno di torri d’urto rialzate e rinforzate.

Per quanto riguarda la parte posteriore, anch’essa monta una serie di sospensioni regolabili King e ammortizzatori bypass identici a quelli anteriori. A contribuire a migliorare ulteriormente le capacità fuoristrada della Ford Bronco c’è un assale posteriore Ultimate Dana 60, più largo di 7 pollici, un’unità di trasmissione Ultimate Dana 44 IFS e assali RCV HD da 300 M nella parte anteriore.

Ford Bronco ProRunner: le novità estetiche

Sono state apportate anche alcune modifiche estetiche. Le più ovvie sono i parafanghi anteriori e posteriori in fibra di carbonio, che sono più larghi di 7 pollici per lato e che possono ospitare pneumatici standard da 35 pollici con cui viene venduta la Bronco di serie o essere abbinati a pneumatici da 40 pollici di APG, sebbene questa opzione più grande riduca sia la corsa della ruota anteriore che quella posteriore a 14.5 pollici.

Gli accessori

APG afferma che offrirà numerosi altri aggiornamenti per la fuoristrada nordamericana. Questi includono portapacchi, illuminazione, modifiche alle prestazioni e armature. Automotive Performance Group non ha specificato quanto costa il pacchetto ProRunner per la Ford Bronco, ma inizierà ad accettare i preordini il 1 agosto. La produzione inizierà invece in autunno.