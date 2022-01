Ford Bronco: l’avventura in fuoristrada finita a testa in giù

Una Ford Bronco è la protagonista di un incidente in fuoristrada, andato in scena negli Stati Uniti. Il veicolo, forse, è stato costretto ad affrontare delle situazioni più estreme di quelle che il senso di responsabilità avrebbe imposto. Così si è incastrato fra le rocce, piegato su un lato, rischiando di precipitare dalla scogliera. Le immagini che accompagnano questo post, pubblicate su Facebook e sul forum Bronco6G, mostrano l’esito del ribaltamento, frutto di una probabile imprudenza.

Il sentiero operativo scelto per l’avventura off-road sembra molto accidentato: lanciarsi al suo interno non è stata la scelta migliore. L’importante è che nessuno si sia fatto male. Purtroppo non ci sono foto o video relativi al recupero del mezzo. In un’immagine, però, si vede la Ford Bronco rimessa in asse.

Guardandola si notano i danni patiti dalle lamiere e dalle vetrate del lato guida. Anche sotto, l’auto è piuttosto graffiata. Alcune lesioni hanno interessato il pannello frontale e lo specchio di coda. Il tetto in vetro sembra uscito parzialmente indenne dalla brutta esperienza, ma anche qui ci sarà qualche spesa da sostenere. Penso che il conto sarà abbastanza salato.

Image credits Bronco6G user @Fish

Fonte | Carscoops