Fisker presenta i suoi nuovi modelli elettrici: Ronin, Pear, Alaska e Ocean

Fisker ha mostrato i suoi futuri modelli elettrici durante il suo primo Product Vision Day 2023, un evento in cui il fondatore e CEO Henrik Fisker ha svelato la sua visione di una mobilità sostenibile e innovativa. I modelli presentati sono quattro: la GT Ronin, una sportiva a quattro porte convertibile, il crossover Pear, una compatta economica per la città, Alaska, un pick-up versatile e potente e il SUV Ocean, il primo modello di Fisker già in produzione, che ha ricevuto un pacchetto offroad chiamato Force E.

Fisker ha svelato la sua intera gamma futura di quattro veicoli elettrici in produzione dal 2026

La Ronin GT è la vettura più esclusiva e prestazionale della gamma Fisker. Si tratta di una gran turismo a quattro porte con tetto in fibra di carbonio e porte a farfalla. La vettura ha una potenza di oltre 1000 CV grazie a tre motori elettrici e una trazione integrale. L’accelerazione da 0 a 100 km/h è prevista in circa 2 secondi e l’autonomia è di oltre 960 km. La Ronin GT sarà prodotta in serie limitata a partire dal 2025 con un prezzo di 385.000 dollari.

La Pear è la vettura più accessibile e pratica della gamma Fisker. Si tratta di un crossover compatto con una lunghezza di 4,66 metri e un prezzo inferiore a 30.000 dollari. La vettura è basata su una piattaforma dedicata in acciaio che riduce il numero di parti del 35% rispetto a una piattaforma convenzionale. La vettura offre spazio per sei persone con due file di tre sedili ciascuna. La vettura ha anche un bagagliaio innovativo che si apre in due parti: la parte inferiore si abbassa nel paraurti posteriore, mentre la parte superiore in vetro si ritrae verso l’alto.

Il pickup Alaska è la vettura più versatile e utilitaria della gamma Fisker. Si tratta di un pick-up a quattro porte con un cassone posteriore estensibile da 1,37 metri a 2,29 metri. La vettura ha una potenza di circa 800 CV grazie a due motori elettrici e una trazione integrale. La velocità massima è limitata a 200 km/h e l’autonomia è di oltre 480 km. L’Alaska Pickup sarà prodotto a partire dal 2025 con un prezzo di 45.400 dollari.

L’Ocean è la vettura più avanzata e sostenibile della gamma Fisker. Si tratta di un SUV medio con una lunghezza di 4,64 metri e un prezzo di 37.499 dollari. La vettura è basata su una piattaforma modulare in alluminio che permette diverse configurazioni di batteria e motore. La vettura offre spazio per cinque persone e un bagagliaio da 566 litri. La vettura ha anche una carrozzeria realizzata con materiali riciclati o naturali, come plastica riciclata dall’oceano, pelle vegana e legno certificato. L’Ocean ha ricevuto anche un pacchetto offroad chiamato Force E, che aggiunge dei cerchi da 20 pollici con pneumatici tassellati, dei parafanghi allargati, dei fari supplementari sul tetto e dei ganci di traino anteriori e posteriori.