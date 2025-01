Fiat ha celebrato nel 2024 i suoi 125 anni, un traguardo storico che conferma il ruolo del marchio come leader globale all’interno del gruppo Stellantis. Con oltre 1,2 milioni di veicoli venduti, il brand si è posizionato al primo posto in quattro mercati chiave: Brasile, Italia, Turchia e Algeria.

Fiat, leader nei suoi mercati domestici

In Europa, Fiat ha consolidato la sua leadership nei segmenti delle city car e dei veicoli elettrici. La Fiat 500e si è distinta come leader nel mercato EV del segmento A, mentre la storica Panda ha continuato a essere l’auto più venduta nella sua categoria. Anche il settore dei veicoli commerciali ha registrato performance eccezionali grazie a modelli come il Doblò, il Fiorino e il Ducato, quest’ultimo riconosciuto come il furgone di grandi dimensioni più venduto del gruppo.

Il Brasile si è confermato un mercato di punta per Fiat, con una quota di mercato del 20,9% e oltre 521.000 unità vendute. La Fiat Strada è stata il veicolo più venduto per il quarto anno consecutivo, con 144.000 unità immatricolate. Inoltre, i nuovi modelli ibridi Pulse e Fastback hanno segnato un’evoluzione importante nel mercato brasiliano.

In Italia, Fiat ha mantenuto la sua posizione di leader con oltre 190.000 veicoli venduti, pari a una quota di mercato del 10,8%. La Panda, prodotta nello stabilimento di Pomigliano, ha superato le 102.000 immatricolazioni, confermandosi l’auto più venduta del Paese. Nel segmento dei veicoli commerciali, il Ducato ha dominato con quasi 20.000 unità vendute, contribuendo al 23,6% della quota di mercato di Fiat Professional.

Turchia e Algeria, buone performance

In Turchia, Fiat ha guidato il mercato per il sesto anno consecutivo, con una quota di mercato dell’11,2%. La Fiat Egea si è affermata come l’auto più venduta con oltre 84.000 unità, seguita dal Fiorino con 25.000 immatricolazioni. Anche il segmento dei veicoli commerciali leggeri ha ottenuto un successo significativo, con una quota di mercato del 20%.

In Algeria, il marchio torinese ha raggiunto una quota di mercato impressionante del 62%, trainata dal successo del Doblò, che ha totalizzato 27.000 unità vendute. Lo stabilimento di Orano si è rivelato strategico per l’espansione del marchio nel continente africano.

Il CEO di Fiat, Olivier Francois, ha dichiarato: “Abbiamo confermato la nostra posizione di marchio numero uno di Stellantis, bilanciando la transizione del mercato europeo e registrando un’eccellente performance in Sud America. Guardiamo al futuro con ottimismo, pronti per il lancio della nuova Grande Panda e della 500 Hybrid nel 2025.”