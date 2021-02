Fiat Punto: il ritorno nel 2022 grazie alle sinergie di Stellantis?

Nel corso del prossimo anno potrebbe tornare la Fiat Punto, grazie alle sinergie di Stellantis. Infatti, la nuova generazione della utilitaria italiana rappresenterà la gemella delle Peugeot 208 e Opel Corsa, con cui condividerà la piattaforma modulare CMP e la carrozzeria a cinque porte da circa quattro metri di lunghezza.

Le probabili caratteristiche

Esteticamente, invece, sarà riconoscibile per lo stile in linea con la più grande Fiat Tipo, recentemente sottoposta al restyling di metà carriera. Tuttavia, la componentistica della nuova Fiat Punto – soprattutto per l’abitacolo – sarà differente rispetto alle suddette gemelle, anche perché il prezzo base sarà inferiore ai 13.000 euro. Inoltre, sarà sviluppata assieme alla prossima generazione della Citroen C3 che debutterà successivamente.

Sarà anche elettrica

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma della nuova Fiat Punto dovrebbe comprendere il motore a benzina 1.2 Turbo a tre cilindri nelle versioni da 75 CV, 100 CV e 130 CV di potenza, affiancato dal motore diesel 1.5 Multijet nelle declinazioni da 110 CV e 130 CV di potenza, più l’unità elettrica da 136 CV di potenza. Infine, non è esclusa l’adozione dell’altro motore 1.3 Multijet a gasolio da 95 CV di potenza, anche se resta da vedere se sarà compatibile con la nuova piattaforma.