La Fiat Grande Panda è uno dei modelli più attesi del 2024. Recentemente, la casa automobilistica ha rilasciato le prime immagini ufficiali della nuova vettura, disponibile sia in versione ibrida che elettrica. Ora, grazie a una serie di foto condivise in rete, possiamo vedere la Grande Panda in azione durante le riprese di uno spot pubblicitario a Torino. Queste immagini, provenienti dall’account Instagram di au_tospotter, ci offrono un’anteprima dettagliata della nuova vettura, sia esternamente che internamente.

Appuntamento all’11 luglio

La presentazione ufficiale della nuova Fiat Grande Panda è fissata per l’11 luglio, ma le foto diffuse ci permettono di osservare da vicino le caratteristiche di questo modello. La vettura misura 3,99 metri di lunghezza e presenta linee squadrate che richiamano il design delle vecchie Panda, incluse le versioni 4×4. I gruppi ottici sfoggiano una firma luminosa a pixel, simile a quella del concept mostrato a febbraio.

Uno sguardo agli interni

Gli interni, fino ad ora tenuti nascosti, sono visibili grazie a questi scatti. La plancia è dotata di due schermi affiancati. Uno per la strumentazione digitale e l’altro per il sistema di infotainment. Non è ancora chiaro se questa configurazione sarà riservata solo alle versioni di fascia alta o se sarà disponibile per tutti gli allestimenti. Davanti al passeggero anteriore si trova una “mensola” portaoggetti, caratteristica tradizionale delle Panda, mentre sul tunnel centrale si nota il selettore della trasmissione. Lo stile degli interni appare minimalista ma funzionale.

La nuova Grande Panda utilizza la piattaforma STLA Smart, condivisa con la Citroen C3/e-C3. Questa parentela suggerisce che sotto il cofano potremmo trovare il sistema Mild Hybrid con un motore a 3 cilindri di 1,2 litri, abbinato a una trasmissione automatica a 6 rapporti e un motore elettrico, per una potenza complessiva di 100 CV. Per la versione elettrica, la Grande Panda potrebbe essere equipaggiata con un propulsore da 83 kW (113 CV) e una batteria LFP da 44 kWh, offrendo un’autonomia di 300-320 km.

Tutte queste specifiche saranno confermate durante la presentazione ufficiale. Con queste premesse, la Fiat Grande Panda si prepara a essere una delle novità più interessanti del mercato automobilistico del 2024.

[Immagini: instagram au_tospotter]