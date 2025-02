Una nuova auto al prezzo di 16.950 euro, un cantante iconico degli anni ’90 e una campagna pubblicitaria fuori dagli schemi: questi gli ingredienti del lancio della nuova Fiat Grande Panda, l’ultima sfida del marchio torinese nel mercato automobilistico italiano.

La rivoluzionaria campagna pubblicitaria Pandastic segna il debutto della nuova Fiat Grande Panda nei concessionari italiani. Il CEO Olivier Francois ha scelto di puntare su una strategia di marketing non convenzionale, affidandosi alla star internazionale Shaggy, già volto del brand nel 2019 per la Fiat 500X.

La campagna pubblicitaria gioca con il termine ‘Bombastic’, richiamando il celebre successo del 1995 di Shaggy e creando un collegamento con il Boombox, un innovativo vano portaoggetti integrato nella plancia dell’auto. Questa caratteristica distintiva contribuisce a rendere il veicolo particolarmente attraente per un pubblico giovane e dinamico.

Sotto la direzione del regista Joseph Kahn, noto per il suo stile creativo, lo spot pubblicitario si distingue per la sua originalità. Come sottolineato da Olivier Francois stesso, l’assenza di uno storyboard tradizionale ha permesso di creare un contenuto unico nel suo genere, che fa dell’imprevedibilità il suo punto di forza.

Per ampliare il proprio target, Fiat ha inoltre coinvolto Lavbbe, influencer di spicco su TikTok, costruendo così un ponte comunicativo tra diverse generazioni. La strategia si rivela efficace nel combinare elementi nostalgici per il pubblico più maturo con contenuti freschi e contemporanei per i giovani.

La nuova Fiat Grande Panda si presenta quindi sul mercato come un veicolo che unisce design moderno e innovazione tecnologica, supportato da una campagna di marketing che ridefinisce gli standard della comunicazione nel settore automotive.