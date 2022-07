La divisione brasiliana di Casa Fiat ha presentato il primo bozzetto della nuova Fastback, un interessante crossover in stile coupé che arriverà sul mercato latino nell’ultimo trimestre di quest’anno. Per ora non è prevista la commercializzazione nell’Europa occidentale anche se non è escluso che più avanti la nuova Fiat Fastback potrebbe apparire anche nel Vecchio Continente, con una versione leggermente rivista a livello estetico per accontentare i gusti occidentali.

Fiat Fastback: design dinamico

La nuova Fiat Fastaback, anticipata dall’omonima concept car svelata al Salone di San Paolo 4 anni fa, nel 2018, si distinguerà per il suo design più dinamico e accattivante e sarà un’importante rivale per Citroën C4 e Renault Arkana. Disegnata dal centro stile Fiat per il Sud America, unisce le linee di un SUV con quelle di una coupé a quattro porte. Si proporrà come il più sportiveggiante tra i SUV dell’offerta sudamericana del brand, con lunotto inclinato, un accenno di spoiler sulla coda e fari sottili e affilati.

Le dimensioni della nuova Fiat Fastback

Le dimensioni saranno piuttosto compatte e adatte alle strade brasiliane: lunga 4,4 metri e larga 1,7 metri. La carrozzeria più sportiva della Fiat Fastback, con il tetto spiovente, non dovrebbe avere ripercussioni negative per l’abitabilità all’interno, vantando anche un enorme bagagliaio.

Stessa piattaforma e meccanica della Pulse

Per quanto riguarda la piattaforma, la nuova Fiat Fastback si baserà sull’architettura MLA, la stessa della Pulse, l’altro SUV recentemente presentato dalla Cassa in Brasile.

Nessuna informazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo i propulsori che saranno proposti su questo modello, con l’incognita di una possibile versione elettrificata. È probabile, però, che almeno inizialmente potrà condividere i motori con la Pulse: il 1.0 turbo da 130 CV e il 1.7 turbo da 175 CV, entrambi abbinati a due possibili trasmissioni, sia CVT che doppia frizione.