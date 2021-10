Fiat Pulse: tutti i dettagli della SUV per il mercato brasiliano

Dal Brasile la divisione sudamericana di Fiat ha svelato tutti i dettagli della nuova Pulse, la SUV di piccole dimensioni, svelata la scorsa estate, e dedicata al Sud America. Per il momento non è previsto il suo sbarco nel Vecchio Continente, ma punta a fare grandi numeri, soprattutto in Brasile dove Fiat è uno dei marchi più venduti.

Piattaforma MLA

Basata sulla nuova piattaforma MLA, la Fiat Pulse misura 410 cm in lunghezza, 178 cm in larghezza e 158 cm in altezza, mentre la distanza tra gli assi è di 253 cm. Dietro il portabagagli effe una capacità di carico di 370 litri.

Due motorizzazioni

A spingere la Fiat Pulse c’è il nuovo motore Turbo d 1.0 Litri denominato 200 Flex. Questo 3 cilindri in alluminio può essere alimentato a benzina o a etanolo, con 130 o 125 CV a seconda della versione. IN entrambi i casi la coppia è di 200 Nm. La trasmissione è affidata al campo CVT a 7 rapporti simulati. Come alternativa c’è anche il 1.3 Firefly da 101 o 109 CV, a seconda dell’alimentazione (a benzina o etanolo), con 139 Nm di coppia e un cambio manuale a 5 marce (o il CVT come optional).

Equipaggiamento e prezzi

La strumentazione di bordo comprende un sistema digitale con schermo di 7” e un pannello lcd fino 10,1” nell’allestimento più alto. Il sistema multimediale è compatibile con i servizi digitali di Connect Me, con Apple Car Play e Android Auto.

In Brasile la Fiat Pulse viene venduta con un prezzo di partenza equivalente a circa 12.000 euro.