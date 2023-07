Fiat E-Scudo entra nella flotta di E-GAP

E-GAP, la società che offre servizi di mobilità elettrica a 360 gradi, ha scelto Fiat E-Scudo per ampliare la sua flotta di veicoli commerciali a zero emissioni. Si tratta di un accordo che prevede la fornitura di 60 esemplari del furgone elettrico, che saranno utilizzati dagli operatori che agiscono su tutto il territorio nazionale per ricaricare le vetture elettriche a domicilio.

Fiat E-Scudo: 60 esemplari del furgone elettrico entrano nella flotta di E-GAP

Fiat E-Scudo è il furgone elettrico di Fiat Professional, pensato per soddisfare le esigenze dei professionisti che operano in ambito urbano e periurbano. E-Scudo offre una capacità di carico fino a 6,6 metri cubi e un’autonomia fino a 330 km nel ciclo WLTP. Il motore elettrico eroga una potenza di 100 kW (136 CV) e una coppia di 260 Nm, garantendo una velocità massima di 130 km/h. La batteria da 50 e 75 kWh si ricarica in circa in soli 45 minuti da 0 all’80%.

Il servizio di E-GAP prevede che un operatore con un van 100% green raggiunga i veicoli elettrici e li ricarichi. L’accordo tra Fiat Professional ed E-GAP testimonia la volontà delle due società di promuovere la diffusione della mobilità elettrica in Italia, offrendo soluzioni efficienti, sostenibili e convenienti per i professionisti del settore. Fiat E-Scudo si conferma come un veicolo ideale per le attività di servizio e manutenzione, grazie alla sua versatilità, alla sua autonomia e alla sua silenziosità.