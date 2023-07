Fiat 500 E-Lovers: al via il nuovo programma

Fiat 500 E-Lovers è il nome della nuova iniziativa della principale casa automobilistica italiana dedicata a tutti coloro che sono attratti dalla mobilità elettriche ma intendono avere maggiori informazioni da chi già guida adesso una 500 elettrica. In pratica Fiat con questa iniziativa invita i propri clienti a diventare dei veri e propri ambasciatori della mobilità sostenibile fornendo la propria testimonianza su tutto quello che riguarda la Fiat 500e.

Fiat 500 E-Lovers: ecco come funziona la nuova iniziativa per chi vuole più informazioni sulla mobilità elettrica

Grazie a Fiat 500 E-Lovers e con l’aiuto dei suoi stessi clienti, Fiat permette a chi è curioso di conoscere meglio tutto quello che riguarda una vettura elettrica attraverso i racconti e i consigli di chi già guida un’auto a zero emissioni. Secondo uno studio infatti nonostante in Italia si vendano ancora poche auto elettriche sono tanti i consumatori che si dicono curiosi di conoscere meglio le novità relative alla mobilità sostenibile ed in particolare tutto quello che riguarda autonomia, tempi di ricarica e situazione legata alle infrastrutture.

Dunque con Fiat 500 E-Lovers chi vuole diventare ambasciatore fornendo la propria testimonianza lo potrà fare iscrivendosi al Club “Fiat 500 E-Lovers” Ciò avviene attraverso un link presente sul sito ufficiale di Fiat. Chi volesse ottenere informazioni potrà dunque fissare un appuntamento online o dal vivo con uno degli “Ambasciatori” di Fiat potendo così soddisfare ogni curiosità. Inoltre chi è interessato potrà anche acquistare l’auto e diventare a sua volta “Ambassador”.