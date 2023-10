Fervi: ecco la nuova linea di elettroutensili a filo e batteria

Fervi ha annunciato una novità importante nelle scorse ore. La famosa azienda ha presentato ufficialmente la sua nuova linea di elettroutensili a corrente e batteria, pensati sia per il mercato dei professionisti che per quello consumer più ampio e per gli appassionati del fai-da-te che vogliono però dei prodotti di fascia alta. Si tratta di una gamma abbastanza vasta, che mira non solo a coprire un segmento di mercato molto rilevante, ma anche a farsi notare maggiormente nei punti vendita, dove ovviamente questi utensili hanno un ruolo di primo piano.

Fervi ha lanciato una gamma completa di elettroutensili a filo e batteria

La linea di utensili a batteria si appoggia sulla piattaforma proprietaria F20VRange, che le permette di poter usare le batterie intercambiabili da 24h e 4 Ah. Una soluzione che mira non solo alle prestazioni, ma anche ad una pratica intercambiabilità delle batterie tra i vari utensili, che così possono ottimizzare al meglio l’energia accumulata e rendere più efficiente il lavoro. La gamma è formata dal trapano avvitatore, da quello a percussione, tassellatore, avvitatori a impulsi, smerigliatrice angolare e torcia a LED, senza trascurare anche un agile trapano avvitatore a 12V.

Oltre alla linea a batteria, Fervi ha presentato anche la gamma a filo, pensata per i lavori più pesanti ed energivori. Si tratta di una collezione di strumenti da 230 Volt che includono il trapano a percussione (in versioni da 600W e 810W), la smerigliatrice angolare (720W, 860W, 1200W, 2200W), il tassellatore (800W e 1050W), la satinatrice, la sega circolare da 190 mm, il seghetto alternativo la levigatrice rotorbitale e orbitale.

Questi nuovi strumenti di Fervi hanno tutti la certificazione e la garanzia prevista dalla legge, con un anno di assistenza supplementare acquistabile a parte. I rivenditori autorizzati sono consultabili sul sito ufficiale della società, con una speciale attenzione proprio per i negozi fisici, che vengono ancora favoriti da Fervi come canale di vendita preferenziale per i professionisti e gli appassionati più esigenti.