Ferrari Testarossa a 6 ruote: una trasformazione blasfema | Video

La Ferrari Testarossa è una delle supercar più iconiche di sempre. Auto del genere vanno custodite nella massima originalità, perché sono dei pezzi di storia, oltre che degli autentici capolavori. Mettervi mano, per modificarle, è un oltraggio alla bellezza e, talvolta, anche al senso del pudore, come nel caso della “variante” a 6 ruote immortalata in un video pubblicato in tempi recenti su Instagram.

Ovviamente nessun esemplare del genere è mai uscito dalla casa di Maranello. Si tratta, come avrete capito, di un prodotto del tuning. Non di un tuning qualunque, ma della peggior specie. Roba blasfema, senza possibilità di redenzione. Pensando allo splendore dell’opera di Pininfarina, piange il cuore nel vedere un simile obbrobrio.

L’auto, in questa disgustosa veste, è stata avvistata a Dallas, Texas. Si fatica quasi a riconoscere il modello di partenza, che è stato violentato in modo brutale. La modifica estetica più appariscente sono le sei ruote, distribuite su tre assi. Un intervento vomitevole, che ha comportato anche un sensibile incremento nella lunghezza della Ferrari Testarossa di partenza, ferita pure nelle proporzioni. Il vento dell’infelice cambiamento non ha risparmiato i paraurti, le fiancate, lo specchio di coda e molto altro.

I fotogrammi del video sono sconsigliati agli appassionati più deboli di cuore. Immagino la sofferenza prodotta dalle immagini nei vertici della casa del “cavallino rampante”, se hanno visto il video. Facile intuire, in questo caso, la loro reazione, scatenata dall’intolleranza verso un simile e disgustoso esperimento genetico.

Per affievolire il colpo, si spera che non sia stata sacrificata una vera Ferrari Testarossa, ma sembra che il trattamento abbia proprio riguardato un esemplare uscito dai cancelli di Maranello. Non sappiamo se anche il motore V12 da 5.0 litri, con angolo di 180 gradi fra le bancate, sia stato a sua volta violentato. Speriamo che almeno lui non abbia subito l’onta dell’avvilente cambiamento.

Fonte | Carscoops

Screenshot Hvber.Media