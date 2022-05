Il reparto Progetti Speciali di Ferrari è il fiore all’occhiello della Casa di Maranello, nonché divisione responsabile dei modelli più speciali ed esclusivi, tra cui alcuni pezzi unici realizzati su ordinazione per i suoi migliori clienti, proprio come il caso di quest’ultima Ferrari SP48 Unica. Come suggerisce il nome si tratta di una one-off creata da Special Projects per un cliente seguendo i suoi desideri e richieste.

Caratteristiche generali della Ferrari SP48 Unica

Nata sulla base della Ferrari F8 Tributo con l’aiuto del team di designer del Centro Stile Ferrari, questo modello sfoggia un look molto più futuristico, con linee tese, un frontale affilato e un’innovativa griglia realizzata attraverso l’uso intensivo di tecniche di modellazione parametrico-procedurale e di prototipazione 3D. Il risultato è una griglia con piccole aperture esagonali che si allargano man mano che si avvicinano al centro, un pezzo che forma un tutt’uno con il resto della carrozzeria, verniciato con lo stesso colori e che gli conferisce, insieme ai suoi fari stilizzati, un look degno di una concept car.

La silhouette si distingue anche per le linee affilate che si uniscono alle varie zone nere e che riescono a conferire alla vettura un aspetto molto dinamico anche da ferma, sebbene la zona più spettacolare di questa one-off sia nella parte posteriore, dove colpisce la totale assenza del lunotto. Ciò si aggiunge al design aggressivo del posteriore, con fanali posteriori raffinati e incastonati tra le prese d’aria e un elegante spoiler posteriore, abbinati a una griglia del motore con lo stesso stile della griglia anteriore. Nel complesso il risultato fa sembrare questo modello qualcosa di totalmente nuovo e innovativo.

Gli interni personalizzati

Ferrari non ha rilasciato immagini degli interni, anche se ha comunicato che anche i questo caso la base è la F8 Tributo, con l’aggiunta di nuovi colori e rivestimenti adattati al “carattere fine, sportivo e aggressivo della SP48 Unica”, ad esempio con l’uso di tappezzeria in Alcantara colorata con perforazioni laser sotto le quali si intravede un tessuto iridescente con sfumature da rosso ad arancione, dello stesso colore della carrozzeria. Lo stile segue in realtà lo stesso motivo a forma esagonale presente sulla griglia anteriore e nella parte anteriore dei terminali a forma esagonale e lucidati a laser. Il tutto è accompagnato da superfici in fibra di carbonio opaca e finiture Gunmetal Grey.

Specifiche tecniche della Ferrari SP48 Unica

Anche a livello meccanico Ferrari non ha specificato i dettagli di questa Ferrari SP48 Unica, se non confermano come protagonista del powertrain lo stesso V8 biturbo della F8 Tributo. Ciò significa che i suoi 720 CV originali saranno probabilmente ancora presenti in questo modello in cui il personale Ferrari si è chiaramente concentrato sul design.

Un design che, come è consuetudine in questa tipologia di auto sportive irripetibili, vede la collaborazione diretta del suo nuovo proprietario in una fase di progettazione e sviluppo che normalmente dura più di un anno. Certo, il prezzo di questo pezzo unico è un mistero, anche se si può dare per scontato che sarà stratosferico.