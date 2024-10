Una Ferrari SF90 XX Stradale è il regalo di Ibrahimović per il suo compleanno

Zlatan Ibrahimović ama le belle auto, soprattutto quelle col “cavallino rampante” sul cofano. Ora la sua raccolta è destinata ad arricchirsi, con l’arrivo di una Ferrari SF90 XX Stradale, che l’ex calciatore si è regalato in occasione del suo 43esimo compleanno. Ormai è quasi una prassi per lui concedersi un cadeau di questo lignaggio, per celebrare le sue ricorrenze anagrafiche.

L’ex star del Milan ha scelto una verniciatura in nero lucido, con sprazzi di rosso, per questa nuova perla della sua collezione di supercar (vedi foto sotto). Il sistema propulsivo ibrido plug-in del modello coniuga un V8 biturbo da 4.0 litri e tre motori elettrici, per una potenza combinata di 1.030 cavalli. Nessuna vettura stradale del “cavallino rampante” aveva raggiunto una cifra del genere prima di lei.

Con questa sportiva, Ibrahimović potrà vivere un universo prestazionale al top, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 2.3 secondi e da 0 a 200 km/h in 6.5 secondi. Cifre spaventose, ma non quanto il tempo sul giro messo a segno sulla pista di Fiorano: 1’17″309. Giusto per dare un riferimento, LaFerrari copre la stessa distanza in 1’19″700.

Meglio di lei farà l’erede di quest’ultima, attesa a breve, ma intanto la Ferrari SF90 XX Stradale si gode il primato sul circuito di casa. Nel garage di Zlatan Ibrahimović, la nuova supercar emiliana andrà a fare compagnia alle altre opere del “cavallino rampante” in suo possesso: Purosangue, SF90 Spider, 812 Competizione A e, soprattutto, Monza SP2 e Daytona SP3. Che dire? Beato lui!