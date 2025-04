Una Ferrari SF90 XX Spider, capolavoro dell’ingegneria italiana, fa il suo debutto in un’asta, creando un evento senza precedenti nel panorama delle auto da collezione. Con un prezzo di listino di 850mila euro, solo 599 unità prodotte e appena 100 chilometri percorsi, questa rarità potrebbe raggiungere una stima di vendita di 2 milioni di euro. L’asta, organizzata dalla piattaforma Collecting Cars, si concluderà l’8 aprile e ha già attirato appassionati da tutto il mondo.

Personalizzazione estrema

Ogni Ferrari SF90 XX Spider è un pezzo unico, personalizzato in base ai desideri del proprietario. L’esemplare all’asta si distingue per dettagli esclusivi come lo splitter anteriore e la plancia in fibra di carbonio, oltre a finiture speciali per il vano bagagli. La carrozzeria bicolore, realizzata con un innovativo processo a doppio strato, enfatizza il design straordinario di questa supercar scoperta. Questo modello è parte del prestigioso programma XX, iniziato nel 2005 con la FXX e proseguito con icone come la 599XX e la FXX-K EVO, simboli dell’eccellenza tecnologica del Cavallino Rampante.

Innovazione e lusso

La Ferrari SF90 XX Spider non è solo un capolavoro estetico e prestazionale, ma offre anche un comfort e una tecnologia di altissimo livello. Tra le caratteristiche spiccano le telecamere di parcheggio, un sistema audio premium e un avanzato meccanismo di sollevamento delle sospensioni, che rendono questa vettura eccezionale anche nell’uso quotidiano. L’ampio utilizzo della fibra di carbonio garantisce un equilibrio perfetto tra leggerezza e rigidità strutturale, assicurando prestazioni di guida eccellenti sia su strada che in pista.

Il mercato delle supercar da collezione

Collecting Cars si conferma un punto di riferimento per le aste di automobili ultra-esclusive. Con oltre 300.000 utenti registrati, la piattaforma ha recentemente venduto una Aston Martin Valour per 1.650.500 euro, sottolineando la crescente vivacità del mercato delle auto da collezione. L’asta della Ferrari SF90 XX Spider rappresenta un’opportunità unica per chi desidera possedere non solo una supercar straordinaria, ma anche un autentico pezzo di storia dell’automobilismo italiano.