Ferrari SF90 VS: la supercar del Cavallino protagonista in un video spia

A Maranello bolle in pentola qualcosa di molto speciale: si tratta della Ferrari SF90 VS, inedita supercar della Casa del Cavallino Rampante avvistata durante alcuni test su strada. La SF90 VS è stata immortalata completamente camuffata, ma osservando bene le sue forme si capisce perché le due ultime lettere significano “Versione Speciale”. Anche se il nome non è stato confermato ufficialmente dalla Casa del Cavallino non è difficile capire che si tratti di una variate ancora più estreme ed emozionante della versione da cui deriva, ovvero la SF90 Stradale.

Ferrari SF90 VS: immortalata in un video

Dopo essere stata fotografata sui passi alpini mentre testava il suo Handling, ora la SF 90 VS sfoggia la sua potenza in un inedito filmato “spia” pubblicato sul canale YouTube Varryx. Il video in questione riprende il bolide italiano fuori dai cancelli dello storico stabilimento Ferrari a Maranello mentre sta per intraprendere una nuova sessione di test stradali.

Ferrari SF90 VS: ibrida plug-in

Con ogni probabilità, la vettura sfrutterà il powertrain ibrido plug-in della versione da cui deriva – composto da un motore termico e da tre unità elettriche – ma ancora non è chiaro se verrà superata la soglia dei 1.000 CV offerti dal propulsore che abbiamo imparato a conoscere. Ricordiamo che la Stradale brucia lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi, ma la “VS” potrà contare sicuramente su prestazioni ancora più spinte.

Aerodinamica inedita

Osservando il video a nostra disposizione, nonostante le camuffature che tentano di celare le novità estetiche e aerodinamica dell’auto, è possibile notare un cofano anteriore di inedita concezione caratterizzato da prese d’aria maggiorate. Il paraurti anteriore è decisamente più aggressivo e dalle forme più pronunciate. Difficile notare invece le differenze della zona posteriore, ma secondo le indiscrezioni, la versione definitiva sfoggerà un nuovo doppio scarico e uno spoiler più generoso. Nelle prossime settimane verranno alla luce nuovi elementi e informazioni relative a questa nuova supercar che non esiteremo a comunicarvi.