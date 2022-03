Ferrari SF90 Stradale distrutta a pochi chilometri dalla consegna

Una nuovissima Ferrari SF90 Stradale del 2022 è stata fortemente danneggiata in un incidente. Non si hanno notizie sulle dinamiche del crash, ma le grosse “ferite” riportate dalla supercar del “cavallino rampante” fanno pensare a qualcosa di serio. Per fortuna l’abitacolo è integro: questo non fa ipotizzare brutte conseguenze per chi stava a bordo. Speriamo che sia andata veramente così. L’esemplare, nello stato in cui si trova, è ora all’asta da IAAI.

Al momento dell’incidente, la Ferrari SF90 Stradale protagonista della disavventura aveva percorso soltanto 180 miglia, pari a circa 290 chilometri. Le condizioni in cui versa l’esemplare, dotato di Assetto Fiorano, sono pietose, ma si può recuperare. Non so quali saranno le intenzioni del potenziale acquirente: magari cercherà solo di procurarsi dei ricambi a condizioni vantaggiose, provenienti soprattutto dal motore termico. In ogni caso, il prezzo non sarà da saldo, almeno per i parametri dei comuni mortali.

Guardando le foto si colgono danni su tutti i lati, il che fa pensare a un contatto multiplo, magari frutto di una carambola. Nella parte anteriore dell’auto sportiva ibrida di Maranello si nota la totale distruzione del paraurti. Il cofano è stato diviso a metà e il parabrezza è in frantumi. Sulla sezione sinistra, ossia dal lato del guidatore, si nota la perdita completa del gruppo ottico. Ferite emergono anche sul telaio e su alcuni apparati tecnici. Ulteriori danni alla carrozzeria spiccano nel profilo laterale. Anche lo specchio di coda non si è salvato, subendo a sua volta delle lesioni.

