Ferrari: la SF90 Stradale Assetto Fiorano sul lago salato di Bonneville

La Ferrari non finisce mai di stupire con creazioni sempre più straordinarie capaci di mescolare tradizione ed innovazione, come la SF90 Stradale che abbiamo provato nella configurazione Assetto Fiorano proprio sull’omonima pista. Adesso è apparso un video sul canale YouTube del Cavallino Rampante dove un esemplare bianco e nero della hypercar di serie della Casa di Maranello sfreccia sulla superficie del lago salato di Bonneville omaggiando la tradizione che vuole questo luogo teatro di record di velocità.

Un video emozionale corredato dai numeri della SF90 Stradale

Mentre il bolide corre veloce, quasi a confondersi con la superficie del lago salato, tra un’accelerazione, ed un traverso dalla lunghezza difficile da immaginare in altre location, nel video vengono ricordati i numeri della SF90 Stradale, a cominciare dal rapporto peso/potenza di 1,57 kg/CV, passando per lo scatto da 0 a 100 km/h bruciato in appena 2,5 secondi, ma non dopo aver mostrato per un attimo il tachimetro in piena accelerazione che, in settima marcia indicava le 190 miglia orarie, in pratica 306 km/h, un valore ancora lontano dai 340 km/h dichiarati. Il tutto si conclude con la vetture ferma al tramonto in un’immagine affascinante in cui le firme luminose contrastano l’ultima luce del giorno.

1000 CV senza filtri

Il V8 4.0 sovralimentato ed i tre motori elettrici esprimono la potenza di ben 1.000 CV senza remore nella vasta superficie del lago salato, un potenziale che consente alla SF90 Stradale di toccare i 200 km/h con partenza da fermo in soli 6,7 secondi. Anche il sound è altamente emozionale e la presenza del comparto elettrico non inficia la voce del V8 che appare forte e chiara nel girato. Quando il pilota esagera, volutamente, e in totale sicurezza, la trazione integrale gli offre grande supporto nella gestione della cavalleria.