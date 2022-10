Ferrari SF90 Competition Edition by RYFT

La Ferrari SF90 è una delle hypercar più popolari tra coloro che realizzano modifiche, con molte opzioni tra cui scegliere quando si tratta di cambiamenti stilistici e aerodinamici. L’ultimo a unirsi alla tendenza è RYFT, che offre lo il kit estetico “Competition Edition” a un prezzo interessante di 600.000 euro circa, inclusa l’auto del donare.

Componenti in fibra di carbonio

Il pacchetto include più di 20 componenti in fibra di carbonio, uno scarico artigianale e un set di ruote forgiate a raggi Y che riempiono completamente i passaruota. Secondo l’azienda, gli aggiornamenti non sono solo finalizzati al colpo d’occhio, in quanto sono stati progettati usando il loro processo NeoCFD con un approccio “Aerodinamico funzionale”, come evidenziato dai test aerodinamici.

Nuove parti

Le nuove parti includono un nuovo splitter ispirato alla 488 GT3 Evo, parafanghi anteriori ventilati, estensioni del davanzale ispirate alla Scuderia 16M , un’ala posteriore attiva in due pezzi, una nuova copertura del motore e un diffusore ridisegnato con dimensioni maggiori. Il solo alettone posteriore è stato testato su un modello in policarbonato in scala che mostra che può produrre più di 363 kg di carico aerodinamico aggiuntivo quando si viaggia a 300 km/h. Sul retro, lo scarico da gara realizzato a mano presenta doppi terminali di scarico ovali in titanio (nero o blu) o fibra di carbonio, oltre a scudi termici in kevlar.

Ferrari SF90: niente ritocco al motore

Stilisticamente parlando, il risultato non è selvaggio come il bodykit di Mansory, ma è anche meno leggero di quello di Novitec. Il kit di RYFT rende la SF90 più simile a un modello di fabbrica speciale hardcore, simile alla prossima “Speciale” . Nonostante l’aspetto aggressivo, RYFT non offre alcun aggiornamento delle prestazioni, con la configurazione ibrida di serie che produce una potenza combinata di 1.000 CV da un motore V8 biturbo da 4,0 litri e un trio di motori elettrici. Il prezzo per il kit “Competition Edition” parte da 90.000 euro circa, ma come accennato in precedenza, se non possiedi già un SF90 puoi acquistare un veicolo completo aggiornato RYFT per 601.295 euro.