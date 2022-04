Ferrari Roma XX: l’ipotesi di stile è intrigante

La Ferrari potrebbe sviluppare un nuovo modello marchiato “XX” solo da pista e dopo aver visto questi rendering, pensiamo che la Roma con motore anteriore potrebbe fungere da base perfetta per un’auto del genere.

In totale, negli anni, la Ferrari ha prodotto sei modelli XX: FXX, FXX Evo, 599XX, 599XX Evo, FXX-K e FXX-K Evo. Sebbene non disponiamo di informazioni che suggeriscano lo sviluppo di un nuovo modello, il designer di CarScoops Magnus Concepts ha creato alcuni eccellenti rendering di una ipotetica Ferrari Roma XX che si adatterebbero perfettamente al progetto.

Aerodinamica ‘pompata’

Per trasformare la Roma in un modello da pista Magnus ha ridisegnato, all’anteriore, il paraurti, la griglia e ha introdotto un massiccio splitter in fibra di carbonio. La Roma è stata inoltre dotata di un caratteristico cofano per favorire l’aerodinamica, mentre i fari sono stati colorati di giallo.

La silhouette laterale è caratterizzata da ruote con bloccaggio centrale con pneumatici Pirelli slick. Ma questa inedita Roma XX sfoggia anche nuove minigonne laterali aerodinamiche e sono state apportate modifiche anche ai finestrini a tre quarti.

Come per qualsiasi modello XX, gli aggiornamenti più significativi sono stati apportati alla parte posteriore dove ora si staglia un’ala con piastre terminali in fibra di carbonio. A completare le modifiche c’è un diffusore in fibra di carbonio.

Sognando un V8 ancora più potente…

Se un modello del genere diventasse realtà, la Ferrari potrebbe anche modificare il V8 biturbo da 3,9 litri in modo da dotarlo di qualcosa in più rispetto ai 612 CV e 761 Nm di coppia del modello omologato per la strada.

Per quanto sia bella questa Roma XX, saremmo sorpresi se la Ferrari decidesse di trasformarla in un modello XX perché, realisticamente parlando, se una nuova XX fosse in lavorazione, molto probabilmente sarebbe basata sulla 296 GTB o sulla SF90 Stradale.