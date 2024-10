La Ferrari, attraverso il suo programma Tailor Made, continua a rivoluzionare il concetto di personalizzazione automobilistica, permettendo ai clienti di plasmare ogni singolo dettaglio delle loro vetture. Grazie a questo esclusivo servizio, il marchio di Maranello riesce a realizzare veicoli davvero unici, che rispondono ai desideri più raffinati ed esigenti della sua clientela.

L’ultimo progetto nato da questa filosofia è una one-off della Ferrari Roma Spider, un’auto speciale che verrà esposta al Museo Enzo Ferrari di Modena all’interno della mostra “Ferrari One of a Kind“, dedicata proprio al mondo delle personalizzazioni.

Ferrari Spider Roma, le peculiarità di questa one-off

Questo modello rappresenta una combinazione perfetta di design, innovazione e sostenibilità. Uno degli aspetti più sorprendenti è l’attenzione ai materiali utilizzati. Ferrari ha scelto di incorporare tessuti realizzati con materiali riciclati, come il filato derivato dagli pneumatici, utilizzato per le cuciture a mano della specchiatura centrale dei sedili. Questa particolare cura per i dettagli rende l’auto non solo un’opera d’arte, ma anche un esempio di artigianato sostenibile.

Un altro dettaglio straordinario di questa one-off è la lavorazione di alcuni componenti in alluminio, come lo scudetto posto sul parafango anteriore, realizzato grazie a tecniche di laseratura di alta precisione. Per la personalizzazione estetica, i clienti hanno la possibilità di aggiungere dettagli esclusivi come la rosa dei venti e le coordinate geografiche di Maranello sul cofano, un vero tributo alle origini della Ferrari.

Interni con materiali ecocompatibili

La sostenibilità è un filo conduttore in questo progetto. Maranello ha infatti integrato l’alluminio riciclato nella produzione di alcune parti del motore V8 biturbo da 3,9 litri, dimostrando un impegno concreto verso la riduzione degli sprechi. Anche per gli interni, Ferrari ha scelto materiali ecocompatibili, come la pelle nappa chrome-free e legni provenienti da fonti certificate, utilizzati per il tonneau cover e il pavimento posteriore.

Per sottolineare ulteriormente l’esclusività del progetto, Ferrari ha collaborato con Montblanc, marchio di lusso celebre per le sue penne. Per questa occasione, è stata creata una versione speciale della stilografica Meisterstück, impreziosita da un pennino in oro massiccio Au750 rivestito in platino, con un design ispirato alla Ferrari Roma Spider. La penna è accompagnata da un diario di bordo la cui copertina è realizzata con pelle riciclata nelle stesse tonalità degli interni dell’auto: Rosso Bologna e Pelle Metalizzata Oro Mida.

L’anima ruggente non cambia

Dal punto di vista delle prestazioni, la Ferrari Roma Spider Tailor Made mantiene inalterata la potenza che la contraddistingue. Il motore V8 biturbo da 3.855 cc eroga 620 CV e 760 Nm di coppia, permettendo all’auto di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi, raggiungendo una velocità massima superiore ai 320 km/h. La trasmissione a doppia frizione con 8 rapporti assicura una guida fluida e sportiva, rendendo questa vettura un’esperienza unica su strada.