Ferrari Purosangue: in un render diventa pick-up

La Ferrari Purosangue è stata la novità più interessante dei giorni scorsi. Una vettura attesa ed annunciata, che ha stupito tutti per il suo aspetto unico ed originale. Adesso è arrivato un render firmato X-Tomi Design che l’immagina in variante pick-up.

Ferrari Purosangue pick-up: 2 posti ed 1 cassone

Rispetto alla Ferrari Purosangue di Flavio Manzoni, la variante realizzata al computer da X-Tomi Design perde le scenografiche portiere posteriori che si aprono controvento. Inoltre, spariscono anche i due posti posteriori. Ne deriva un abitacolo biposto che dietro lascia spazio ad un grande cassone per consegne decisamente rapide grazie al V12 da 725 CV.

Le sportive con il cassone sono un classico australiano

La Ferrari Purosangue difficilmente diventerà pick-up, sempre che a qualche sceicco l’idea non piaccia a tal punto da effettuare una richiesta folle. In Australia invece, la Vauxhall Maloo, una sportiva con il cassone, ha fatto parlare di sé in passato per via di un motore V8 6.2 sovralimentato preso in prestito direttamente dalla Chevrolet Camaro. Celebri le immagini in cui è stato portato in pista dallo Stig di Top Gear. La vettura in questione era arrivata ad una potenza di 590 CV, per cui la Purosangue in questa anomala configurazione porterebbe la tipologia di vettura verso vette di potenza ancora più elevate.

Anche una Porsche 928 è stata trasformata in pick-up nel 2004

In passato, precisamente nel 2004, una Porsche 928 fabbricata nel 1984 è stata trasformata in pick-up rimuovendo il lunotto posteriore ed i due sedili dedicati ai passeggeri nel retro della vettura. La particolare forma dell’auto nella zona posteriore, ripresa nel concetto dalle 924, 944 e 968, è stata alla base dell’idea, poco condivisibile, che i proprietari hanno tramutato in realtà. Certo che oggi la Purosangue in questa configurazione appare decisamente anacronistica, ma anche una Ferrari a ruote alte fino a pochi anni fa sarebbe apparsa inverosimile. Per cui in futuro tutto potrebbe succedere.