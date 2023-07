Ferrari KC23: svelata la nuova one-off

Ferrari KC23 è il nome della nuova one-off della casa automobilistica del cavallino rampante. Questa vettura è stata realizzata dalla Ferrari su espressa richiesta di un cliente, che desiderava avere un progetto totalmente personalizzato per la sua collezione. Presentata nelle scorse ore, ha un motore V8 con una potenza che non è stata resa nota. Inoltre, non si sa quanto sia costata crearla. Questa super car del cavallino rampante è stata progettata e realizzata dal Centro Stile Ferrari sotto la supervisione di Flavio Manzoni.

La Ferrari ha svelato nelle scorse ore la sua nuova one-off pensata per la pista: Ferrari KC23

La Ferrari KC23 è basata sulla 488 GT3 Evo del 2020, dalla quale eredita design, telaio e powertrain. Ovvero, sotto la silhouette fortemente stilizzata, ci sono le carrozzerie della 488 GT3, lanciata nel 2016 e aggiornata tre anni fa con il kit ‘Evo 2020’, ottenendo, nel corso della sua esistenza, più di 530 vittorie e 119 vittorie iridate, il che rende è il modello Ferrari da competizione di maggior successo di sempre, vincendo le gare di durata più importanti del mondo. KC23 è stata progettata per il solo uso in pista, rispettando così il suo principio di origine, l’auto da competizione.

Il design presenta superfici della carrozzeria lisce e senza soluzione di continuità, con la Ferrari che afferma di aver rivisto ogni linea della 488 GT3 Evo 2020, compresi i vetri e le luci. La silhouette piatta, i parafanghi fortemente svasati con lamelle e il cofano aerodinamico, insieme alla cupola di vetro e alla parte posteriore nitida che include lo spoiler rimovibile, formano un design unico. La parte anteriore e quella posteriore si presentano con speciali splitter.

Ad attirare l’attenzione sono le striscie LED continua e le prese d’aria laterali, che si aprono automaticamente quando viene avviato il motore biturbo V8 da 3,9 litri con 600 CV. Invece di specchietti retrovisori, sono installate telecamere. La KC23 è dotata di ruote da 18″ appositamente progettate per l’uso su pista o accattivanti ruote anteriori da 21″ e cerchi posteriori da 22″ per uso stradale.

Un altro elemento che attira l’attenzione sulla KC23 è il colore “Gold Mercury”, una vernice a base di alluminio a quattro strati appositamente sviluppata. Il metallo liquido in esso contenuto lo rende molto lucido se esposto alla luce solare e gli permette di cambiare tonalità a seconda del tipo e dell’angolo di luce.

Gli interni sono stati mantenuti il ​​più essenziali possibile e simili alla 488 GT3 Evo del 2020, ad eccezione dei pannelli delle portiere e del rivestimento del quadro strumenti lato passeggero. I sedili specifici, rivestiti in Alcantara con il logo, conferiscono all’abitacolo un aspetto elegante senza rompere l’idea minimalista della competizione. La visibilità posteriore è garantita da un sistema di telecamere che ha portato grandi vantaggi aerodinamici eliminando i classici specchietti retrovisori, preservando le linee della fiancata della vettura.

L’ultima nata del marchio di Maranello, in fase di progettazione da più di tre anni, entra a far parte del segmento più esclusivo della linea di vetture uniche, progettate e realizzate dal Centro Stile Ferrari su richiesta del cliente. , ponendolo al vertice delle possibilità di personalizzazione offerte dal marchio di Maranello.