Ferrari: inaugurata la mostra “Game Changers”

Al Museo Enzo Ferrari di Modena viene inaugurata la mostra “Game Changers”, che sarà visionabile fino al 17 febbraio 2024. Questa kermesse nasce con lo spirito di delineare la storia del Cavallino Rampante tramite alcuni dei suoi modelli più significativi, all’interno di un allestimento inedito come quello che offre la sede modenese.

Come viene gestita la mostra

La mostra è suddivisa in tre tematiche principali, chiamate: Performance, Tecnologia e Design. Ognuna di queste viene narrata con l’ausilio di auto che sono state preziose per l’evoluzione della Ferrari.

Per la Performance sono esposti due esemplari di sicuro prestigio: la FXX del 2005, creata per la guida in circuito, e la 365 GT4 BB del 1973, che ha dato l’abbrivio a un periodo d’oro, fatto di supercar a motore centrale conclusasi nel 1996 con la F512 M;

sono esposti due esemplari di sicuro prestigio: la del 2005, creata per la guida in circuito, e la del 1973, che ha dato l’abbrivio a un periodo d’oro, fatto di supercar a motore centrale conclusasi nel 1996 con la Per il Design si può ammirare la 375 MM Pininfarina del 1952, realizzata per Roberto Rossellini e Ingrid Bergman, oltre che la 166 MM con scocca in alluminio;

si può ammirare la del 1952, realizzata per Roberto Rossellini e Ingrid Bergman, oltre che la con scocca in alluminio; Per la Tecnologia sono esposte, infine, la Ferrari 400 Automatic e la monoposto di Formula 1 del 1989, che hanno sono servite per il debutto di Maranello nelle auto di serie e nelle competizioni del cambio automatico, seppur con scopi molto diversi tra loro.

Spazio alla Ferrari Purosangue

La grande novità dell’ultimo anno, della quale i palati non sono stati ancora soddisfatti, è la Ferrari Purosangue. Il Crossover, o SUV che dir si voglia, primogenito nella storia del Cavallino. Ovviamente questa audace e intrigante vettura è presente alla mostra “Game Changer”, in qualità di “game changer” per antonomasia avendo sparigliato le carte nella storia di Maranello.

Oltre al fatto di essere un veicolo a ruote alte, la Purosangue è la prima quattro porte di serie della storia del Cavallino e simboleggia un approccio nuovo al mondo delle sportive, che tiene conto dell’evoluzione del mercato e della clientela di riferimento. Il mondo è cambio e anche Ferrari si adegua.