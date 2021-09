Ferrari Icona: la nuova hypercar arriva a novembre

In occasione dell’evento Finali Mondiali 2021, in programma nel mese di novembre sul circuito del Mugello, sarà svelata la nuova Ferrari Icona, inedita hypercar della Casa di Maranello al momento nota come modello F251.

Non sarà ibrida

Stando alle indiscrezioni del forum Ferrari Chat, la nuova Ferrari Icona sarà riconoscibile per lo stile in linea con le sportive 330 P3 e P4 degli anni ’60. Inoltre, rappresenterà la derivazione sul tema della hypercar LaFerrari Aperta, con cui condividerà il telaio in fibra di carbonio, ma non la propulsione ibrida.

Solo 299 esemplari

Infatti, la nuova Ferrari Icona dovrebbe essere equipaggiata con il motore a benzina 6.5 V12 aspirato da 830 CV di potenza, lo stesso della 812 Competizione e abbinato al cambio automatico a doppia frizione DCT ad otto rapporti. La produzione, invece, potrebbe ammontare complessivamente a soli 299 esemplari, in vendita al prezzo unitario di oltre due milioni di euro.