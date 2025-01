Ferrari Enzo, F40 e F50 all'asta: un evento unico a Miami

Miami si prepara a diventare il centro dell’attenzione per gli appassionati e i collezionisti Ferrari. Durante il prestigioso weekend di ModaMiami, previsto per l’1 e il 2 marzo, la rinomata casa d’aste RM Sotheby’s metterà all’incanto tre delle più iconiche supercar della storia del Cavallino Rampante: la Enzo, la F40 e la F50. Questi modelli rappresentano metà delle leggendarie “Big Six”, la serie di vetture che ha definito decenni di innovazione e design automobilistico.

I gioielli di Casa Ferrari

Tra i gioielli in asta spicca la Ferrari F40, un modello lanciato nel 1987 per celebrare il 40° anniversario della casa di Maranello. Con il suo motore biturbo, è stata la prima auto di serie a superare le 200 miglia orarie (320 km/h), incarnando un simbolo di leggerezza e performance estreme. L’esemplare all’asta, uno dei soli 213 destinati al mercato statunitense, è certificato Ferrari Classiche e ha percorso appena 3.435 miglia (5.528 km). La stima per questa vettura esclusiva è di circa 3.750.000 dollari.

Un altro modello imperdibile è la Ferrari F50, prodotta nel 1996 per celebrare il 50° anniversario del marchio. Questo capolavoro combina la tecnologia della Formula 1 con prestazioni stradali eccezionali, grazie a un motore V12 da 4,7 litri derivato direttamente dalla F1. Con un chilometraggio di appena 1.351 miglia (2.174 km) e certificazione Ferrari Classiche, questa vettura si presenta in condizioni impeccabili. La stima per questo raro esemplare, uno dei soli 349 costruiti, è di 6.500.000 dollari.

Anche la Enzo da RM Sotheby’s

Chiude la triade la straordinaria Ferrari Enzo, realizzata nel 2003 in onore del fondatore Enzo Ferrari. Questo modello rappresenta l’apice della tecnologia automobilistica dei primi anni 2000, con un motore V12 da 6,0 litri e una carrozzeria in fibra di carbonio. L’esemplare all’asta, con appena 1.049 miglia (1.760 km) e in condizioni quasi da showroom, è stimato anch’esso intorno ai 6.500.000 dollari.

Secondo Gord Duff, presidente di RM Sotheby’s, “questi modelli rappresentano il meglio della Ferrari e avere tre delle Big Six in un’unica vendita è un’opportunità straordinaria”. Tutte le vetture in asta sono corredate di manuali originali, libretti di garanzia e documentazione storica, pronte per arricchire una collezione esclusiva o completare la linea delle “Big Six”.