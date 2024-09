Ferrari Cavalcade Classiche 2024: il video ufficiale dell’evento

La Ferrari Cavalcade Classiche 2024 è stata un grande successo. Basta guardare il video ufficiale diramato nelle scorse ore dalla casa di Maranello per rendersene conto. Teatro delle operazioni sono stati i pittoreschi paesaggi del Friuli Venezia Giulia e della Solvenia, nel cui sfondo si è stagliata la magia delle “rosse”.

Oltre 60 spettacolari auto classiche hanno offerto il loro fascino a chi ha avuto la fortuna di incontrarle, partendo dalla 125 S del 1947, prima opera del “cavallino rampante”. Alcune supercar di più giovane matrice hanno fatto parte del gruppo, come la F40, la F50 e la Enzo. A bordo di un esemplare di quest’ultima specie, si è concesso un’immersione nella Ferrari Cavalcade Classiche anche Piero Ferrari, figlio del fondatore del mito e attuale vicepresidente dell’azienda emiliana, di cui detiene il 10% del capitale azionario.

Nei fotogrammi offerti dal video si possono gustare alcuni dei momenti più entusiasmanti della manifestazione, organizzata in modo impeccabile dagli specialisti che hanno avuto l’incarico di occuparsene. La miscela, come al solito, è stata elegante ed esclusiva. Non poteva che essere così, visto il target di riferimento: alcuni dei migliori clienti del “cavallino rampante”. Vi abbiamo già parlato di questa manifestazione e delle sue tappe, quindi evitiamo di ripeterci. Chi volesse approfondire la cosa potrà leggere il precedente post sul tema. Qui ci concediamo le emozioni del video ufficiale diramato dalla casa di Maranello sulla Ferrari Cavalcade Classiche 2024. Buona visione.

Foto da profilo Facebook Ferrari