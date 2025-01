Ferrari California T insabbiata: tori in soccorso del cavallino…ed è ironia | Video

Un’auto del “cavallino rampante” come la Ferrari California T, bloccata sulla sabbia del deserto e tirata fuori da un carro coi “tori”, è la protagonista di un video che ha scatenato qualche commento sarcastico in rete, pensando alla storica rivalità con Lamborghini. Alcuni hanno fatto ricorso con ironia, nei commenti, alle origini trattoristiche del marchio di Sant’Agata Bolognese, ma tutto nell’ambito del buon gusto. Ci può stare.

Fuor di metafora, l’apporto dei bovini, aiutati da alcuni esseri umani, è stato essenziale per tirare fuori dai guai l’auto sportiva di Maranello. Al centro delle riprese, come già scritto, una Ferrari California T, impegnata in un raduno internazionale. Qui ha preso forma lo sgradevole imprevisto, forse per una sbavatura di guida.

L’auto del “cavallino rampante”, vestita con livrea multicolore, si offre alla vista con un design elegante, che migliora le alchimie dialettiche della precedente California, specie nello specchio di coda, dove risulta meno pesante e più raffinata sul piano dell’esecuzione stilistica. Gli interventi hanno elevato la coerenza espressiva del modello, senza incidere sulla presa scenica.

Con una vettura del genere si è perfettamente in linea con il glamour della “Dolce Vita“. Questa coupé-cabriolet ha nella versatilità uno dei suoi punti di forza. Può essere usata, allo stesso modo, sia con il tetto chiuso che in versione scoperta, per gustare le emozioni di un rapporto più intimo col mondo circostante, mentre un alito d’aria accarezza i capelli. Bastano 14 secondi per passare da una configurazione all’altra.

La Ferrari California T ospita, sotto il cofano anteriore, un’unità propulsiva V8 sovralimentata da 4.3 litri, che eroga 560 CV di potenza massima. Qui il turbo lag quasi non si nota. Rispetto alla versione precedente sono cresciute le cifre energetiche, in un quadro più improntato all’ecologia, con emissioni ridotte. Il tutto senza compromettere il sound, che non viene troppo mortificato rispetto agli aspirati, la cui musica è sempre migliore. Notevoli le performance, con una velocità massima di 316 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3.6 secondi.