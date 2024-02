Ferrari brevetta un insolito sedile di guida

Ferrari ha presentato un brevetto per un innovativo meccanismo di trasformazione degli interni, che consente di spostare il sedile del conducente in posizione centrale insieme al volante e ai pedali, replicando così l’esperienza di guida di un’auto da corsa. Il più recente brevetto depositato dalla Ferrari presso l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO) si preannuncia come una delle innovazioni più interessanti nella storia dell’automobilismo. Questo brevetto introduce un sistema che consente di spostare il sedile del conducente in una posizione centrale.

Tale sistema permette al conducente di utilizzare la propria auto sportiva su strade normali in modalità standard, quando il sedile è posizionato a sinistra (o a destra nei paesi con guida a destra). Quando si passa in pista, il sedile può essere spostato al centro, offrendo al pilota l’esperienza di guida simile a quella di un pilota di auto da corsa. Dalle immagini dei brevetti rilasciate da CarBuzz, sembra che il volante, il cruscotto e i pedali si muovano insieme al sedile del conducente.

Per consentire questa libertà di movimento, tutti i comandi, come lo sterzo, i freni e l’acceleratore, non devono essere collegati fisicamente ai moduli, ma devono essere azionati tramite cavi. Attualmente, solo il Tesla Cybertruck offre questa configurazione. Nelle altre auto moderne, comprese quelle elettriche, almeno lo sterzo ha ancora un collegamento fisico con le ruote.

