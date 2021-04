Ferrari 812 Versione Speciale: ha il motore endotermico più potente di sempre

Ecco la nuova Ferrari 812 VS, ovvero la Versione Speciale della 812 Superfast in chiave ancora più sportiva. Tuttavia, la nuova supercar del Cavallino Rampante sarà presentata ufficialmente il prossimo 5 maggio, nell’anteprima mondiale online dell’evento dedicato in live streaming sui canali social della Casa di Maranello. Per l’occasione, sarà svelata anche la denominazione della vettura, assieme ad ulteriori dati tecnici.

830 CV per una potenza da record

Infatti, la nuova Ferrari 812 VS sarà equipaggiata con il motore a benzina 6.5 V12 aspirato da 830 CV di potenza e 9.500 giri/minuto di regime massimo: si tratta del motore endotermico stradale più potente mai montato su una Ferrari. La dotazione di serie comprenderà anche il sistema a quattro ruote sterzanti indipendenti, mentre il maggior utilizzo della fibra di carbonio – sia per la carrozzeria che per l’abitacolo – contribuirà ad alleggerire la massa. Inoltre, sarà aggiornato anche il dispositivo Side Slip Control.

Lunotto anticonvenzionale in alluminio

Tra gli aggiornamenti della nuova Ferrari 812 Versione Speciale rispetto alla 812 Superfast figurerà anche l’aerodinamica, rivista con l’adozione del lunotto anticonvenzionale brevettato, dotato di struttura monolitica in alluminio con generatori di vortici, senza dimenticare lo specifico spoiler posteriore, il nuovo splitter anteriore e il diffusore posteriore ridisegnato. Infine, sono previsti il nuovo terminale di scarico e la lama trasversale in fibra di carbonio sul cofano motore.