Ferrari 812 Competizione: esemplare unico Tailor Made

La Ferrari 812 Competizione è un’auto esclusiva ed entusiasmante. Questa supercar da sogno incarna il DNA sportivo del “cavallino rampante” ed è in grado di trasmettere sensazioni inebrianti. Impossibile non esaltarsi al suo cospetto. Non parliamo, poi, delle emozioni vissute a bordo, specie al volante. Un privilegio che i clienti della “rossa” in esame possono concedersi quando vogliono.

Alcuni di essi sono rivolti al reparto Tailor Made della casa di Maranello per configurare la loro Ferrari 812 Competizione in modo ancora più aderente ai gusti personali. L’esemplare di cui ci occupiamo nell’articolo è figlio di uno di questi trattamenti. Qui la scelta è caduta su una livrea Grigio Le Sancy, che gioca un contrasto forte sulla vivace carrozzeria Blu Torrice lucida. Ne deriva un’immagine sportiva unica e particolare.

Le note atletiche continuano all’interno, con sedili da corsa in Jeans Aunde nero e dettagli in trefol nero Superfabric. Continuo a pensare che il rosso e il giallo siano molto più adatti a vestire un’auto del genere, ma l’abbinamento illustrato nelle foto ha un suo fascino. Protagonista delle cure del programma Tailor Made, come già detto, è stata una Ferrari 812 Competizione, auto sportiva dai contenuti ingegneristici al vertice.

Sotto il cofano anteriore della scultorea carrozzeria del modello pulsa, in posizione arretrata, un motore V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, che sviluppa 830 cavalli di potenza massima, con note sonore da antologia. Il quadro prestazionale è al top. Le cifre, per quanto di riferimento, non bastano a raccontarlo, ma le narriamo per dovere di cronaca: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi, da 0 a 200 km/h in 7.5 secondi, velocità massima di oltre 340 km/h. Più esplicativo, forse, il tempo sul giro messo a segno sulla pista di Fiorano, pari a di 1’20”: soli 3 decimi la separano dalla Ferrari LaFerrari.