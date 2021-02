Ferrari 599 GTZ Nibbio Spyder Zagato all’asta a Parigi

Una rara Ferrari 599 GTZ Nibbio Spyder Zagato sarà messa all’asta da RM Sotheby’s, per la gioia di chi cerca un modello esclusivo e ricercato. Non capita spesso di trovare in vendita un’auto così esotica: ecco perché si può ipotizzare un prezzo di aggiudicazione particolarmente alto. Base di partenza è stata una Ferrari 599 GTB del 2009, completamente ricarrozzata da Zagato nel gennaio 2020. L’auto (con telaio ZFFFD60B000165830) ha accumulato poco meno di 20.900 km da nuova, circa 500 dei quali percorsi dopo la conversione.

Legame con la storia

Non è la prima volta che il noto carrozziere milanese si cimenta sul tema Ferrari, affrontato sin dai tempi più lontani, quando il marchio del “cavallino rampante” era ancora giovane. Ora una proposta recente si offre alla tentazione dei potenziali acquirenti. La Ferrari 599 GTZ Nibbio è stata plasmata in versione coupé e spider. In quest’ultima veste ha preso forma in sei esemplari, compreso quello messo all’incanto da RM Sotheby’s. Il risultato, a mio avviso, è meno seducente di quello dell’auto di partenza, ma il carattere è a iosa. Gli stilemi Zagato sono abbondantemente presenti; nella parte posteriore emerge anche un accenno alla doppia bolla che caratterizza le proposte del carrozziere sul tetto delle sue coupé. Per l’esterno è stato scelta una verniciatura grigio canna di fucile, mentre l’abitacolo è dominato dal nero.

Energia rampante

La spinta fa capo al motore V12 di 6 litri della donatrice, che sprigiona 620 cavalli di potenza. Un cuore in piena sintonia con la storia del mito di Maranello, dove si legge la traccia di uno spirito effervescente, pronto a scatenarsi, per concedere vibranti emozioni di guida al fortunato di turno. Lo status di granturismo viene preservato, ma gli aspetti dinamici sono molto coinvolgenti. Il piglio sportivo è sottolineato dal sound degli scarichi, che accompagna in modo melodioso le altissime prestazioni, in un quadro dove il profumo dell’esclusività avvolge i sensi.

