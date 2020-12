Lancia Hyena Zagato: l’esemplare numero 15 all’asta da Sotheby’s

Se la Lancia Delta Integrale, che toccò il suo apice con la variante Evoluzione, è ancora nel cuore degli appassionati, non potrà non essere rimasta impressa nella mente dei cultori della sportiva da rally italiana la sua variante coupé, la Hyena Zagato, realizzata da Zagato appunto in collaborazione con Paul Koot, che importava le vetture del Brand Lancia in Olanda. Bene, adesso un esemplare di questa vettura tanto particolare quanto rara è stata messa all’asta da Sotheby’s e saranno in molti i collezionisti che vorranno accaparrarsela.

Tre proprietari, quasi 9.000 km, e le firme di Elio e Gianni Zagato sulle fiancate

L’auto in questione, caratterizzata dalla livrea Verde Zagato e con tanto di firme di Elio e Gianni Zagato sulle fiancate, fu uno dei due esemplari venduti a seguito della presentazione in Germania della Hyena. Successivamente, la vettura è passata nelle mani di un avvocato di Francorte prima di essere acquistata dal proprietario della casa d’aste nel 2017 tramite un concessionario olandese. Con poco meno di 9.000 km all’attivo, precisamente 8.950 km, due chiavi, il telo copriauto, la cassetta degli attrezzi originale ed il manuale d’uso, si tratta di un pezzo raro, l’esemplare numero 15 tra quelli prodotti. Inoltre, c’è tutta la cronologia degli interventi effettuati negli anni, come la sostituzione della pompa della benzina e del motorino d’avviamento.

Solo 24 esemplari con carrozzeria in alluminio

Per comprendere quanto sia rara questa vettura, basti pensare che sono state prodotte appena 24 Hyena, una coupé che mirava ad enfatizzare le già apprezzate doti del modello da cui derivava: la leggendaria Lancia Delta Integrale. Per farlo aveva puntato su una carrozzeria in alluminio capace di ridurre il peso complessivo di circa 190 kg, per una massa totale di circa 1.150 kg, innalzando la potenza in maniera importante: si parla di una cavalleria compresa tra i 250 ed i 300 CV. Purtroppo però, non tutte le favole hanno un lieto fine, e i costi di produzione elevati dissuasero gli artefici del modello ad arrivare alla cifra programmata di 500 esemplari. Un risvolto negativo che però, nel tempo, ha fatto rivalutare l’auto, ad oggi divenuta una perla rara nel mondo dei collezionisti.