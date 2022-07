La Ferrari 458 Spider che marcia senza volante [Video]

Una Ferrari 458 Spider è stata sottoposta al supplizio della guida digitale, ottenuta manipolando in modo blasfemo il DNA della magnifica “rossa”. Come potete vedere sul video di Instagram, nel suo ultimo step questa creatura sperimentale dei tedeschi di Paravan è priva di volante, ossia di quel comando che tanta gioia produce negli utilizzatori delle supercar di Maranello.

Una Ferrari 458 Spider con l’anima rubata

La tecnologia, oggi, consente di far muovere un’auto anche senza i dispositivi classici, ma molti interrogativi si fanno strada. Così, infatti, si creano degli elettrodomestici ruotati, che nulla hanno a che fare con la passione e con l’amore per i mezzi a quattro ruote. Anche se il motore e il resto della vettura sono quelli della Ferrari 458 Spider standard, la trasformazione eseguita in Germania ferisce in modo violento lo spirito dell’opera del “cavallino rampante”, pregiudicando buona parte degli aspetti emotivi.

Solo una vetrina promozionale

Per fortuna si tratta solo di un esperimento, che punta ad evidenziare il potenziale della guida digitale. Un ossimoro, a mio giudizio. Credo, inoltre, che la scelta dell’auto da sacrificare sia stata la meno appropriata, ma pare evidente il calcolo fatto dietro, connesso alla visibilità mediatica garantita da una vettura del genere. Nessuno altro contrasto poteva essere più grande di questo, per sconvolgere e far parlare dell’iniziativa. Una provocazione nel segno del marketing. Come potrete vedere nel video in coda a questo post, girato quando il volante era ancora al suo posto (ma non utilizzato), la soluzione funziona.

Dinamiche apparentemente fluide

La Ferrari 458 Spider, infatti, si muove in modo abbastanza rapido, affidandosi a un joystick. Pare che nell’ultimo step (quello del video di Instagram) manchi pure la pedaliera. Tutto avviene secondo la logica “by-wire“, con elementi di comando elettrici. Il sistema, battezzato Space Drive, si affida a molti sensori e attuatori. Può aiutare su certe vetture e per certe categorie di persone, ma per favore non toccate le Ferrari. Anche perché il controllo di un’auto del genere con una specie di cloche da videogioco, specie in caso di sovrasterzo, è una cosa che fa venire i brividi alla sola idea. La tecnologia di Paravan può, tuttavia, servire per le persone disabili, che potrebbero non privarsi del piacere di mettersi al posto di comando di una vettura. In questa dimensione…tanto di cappello.