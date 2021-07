Ferrari 360 Modena: ecco la versione limousine a 8 posti

Non adatta ai deboli di cuore, questo potrebbe essere l’incipit ideale per chi ha una venerazione per la Ferrari 360 Modena, la berlinetta di Maranello nata nel 1999 dalla matita di Pininfarina. Uno dei maggiori successi del Cavallino Rampante è stato convertito in una limousine, eccentrica e vistosa, anche se ben fatta. Sicuramente non vi era la necessità di realizzare una versione del genere, tuttavia chi ha avuto questa idea oggi gongola, perché la limousine di Ferrari ha un costo di ben 167.000 euro. Una valutazione superiore a quella che possiede attualmente una normale 360 Modena.

Le caratteristiche

Ovviamente una Limousine del Cavallino non poteva che essere verniciata in Rosso Corsa Ferrari, tuttavia le modifiche all’originale sono più che evidenti, con cerchioni aftermarket da 19 pollici, fari fumé e splitter verniciato dello stesso colore della carrozzeria. Le portiere, infine, sono ad ali di gabbiano su entrambi i lati per consentire un accesso più facile a un abitacolo lungo e spazioso, ma basso.

La bontà del lavoro apportato lo si può notare specialmente nelle minigonne laterali, perfettamente integrate con il resto della carrozzeria e, soprattutto, dritte. Non ci sono foto dell’interno, ma nell’annuncio il venditore ha sottolineato che la Ferrari 360 Limousine garantisce otto posti a sedere (compreso guidatore e passeggero anteriore) nella tipica conformazione Limo, tutti con sedili avvolgenti, come vuole la tradizione di Ferrari.

Non è l’unica

La Ferrari 360 Modena in versione Limousine è in vendita nel Regno Unito, ma può essere esportata in qualunque Paese, come afferma l’annuncio. L’auto gode di una certa popolarità ed è stata spesso usata da VIP e aziende, e il venditore dice che è stata usata spesso in eventi, Gran Premi e riprese cinematografiche. Questa versione attualmente in vendita non è l’unica 360 Limousine, infatti ne esistono delle altre: nel 2008 un esemplare nero è stato venduto per 250.000 dollari, mentre un’altra versione rossa in condizioni perfette ha raggiunto l’incredibile cifra di 399.999 dollari australiani (pari a 250.000 euro), nel 2020.