Fast X: anche un’Alfa Romeo 2000 GT Veloce sul set [Video]

Si avvicina il debutto in sala di “Fast X“, che presto potrà essere gustato dal pubblico italiano. La data da segnare in agenda è quella del 18 maggio. Il trailer diffuso nel weekend del Super Bowl consente di gustare un’anteprima del film, con alcune sequenze girate a Roma e Torino. Protagonista, fra le auto, anche un’Alfa Romeo 2000 GT Veloce dei tempi romantici.

Un franchise inebriante

La saga di “Fast & Furious“, con questa nuova pellicola, scrive il suo decimo atto. Gran parte delle riprese sono state eseguite in Italia, tra corse clandestine e una capitale messa a ferro e fuoco. Pare che il budget collochi l’opera fra i cinque film più costosi di sempre, ma si è al momento nel campo delle ipotesi, non suffragate da dati ufficiali. Si parla di un investimento di 340 milioni di dollari.

Auto al centro della scena

Scenografici i veicoli utilizzati nel lungometraggio, diretto dal noto regista francese Louis Leterrier. Oltre alla già citata Alfa Romeo 2000 GT Veloce, elaborata a tema, ci sono una più recente Lamborghini Gallardo color oro, un paio di Dodge Charger ed altro ancora. Presenti anche dei “biscioni” dell’Arma dei Carabinieri, ma il campionario è molto più vasto.

L’Alfa Romeo brilla nel set del film

Qui ci concentriamo sulla 2000 GT Veloce. La coupé della casa milanese sembra il pezzo più emozionante del trailer di “Fast X”, adrenalinico franchise di “Fast & Furious”, nella cui trama si inserisce a fagiolo. La versione standard di questo modello del 1971 gode della spinta di un motore da 1962 centimetri cubi di cilindrata, che eroga 132 cavalli di potenza massima. Notevoli le prestazioni in rapporto alla categoria di appartenenza, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7.2 secondi e una velocità massima di 195 km/h. Le sue doti dinamiche, di ottimo livello, ne hanno fatto un’ottima alleata degli stuntman per le riprese del film. A voi il trailer e…un altro video. Buona visione!