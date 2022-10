F1 Singapore 2022: i ruota a ruota

Il GP di F1 Singapore 2022 ha vissuto varie fasi con molta intensità. Prima di tutto la pioggia che ha fatto ritardare la partenza di un’ora, poi le varie Safety Car che hanno condizionato una gara che si può definire a eliminazione. Soltanto dodici piloti hanno terminato la corsa a pieni giri. Le condizioni critiche dell’asfalto, le molteplici difficoltà che hanno dovuto affrontare i piloti, sono stati un bello spot per la Formula 1. Sotto alla bandiera a scacchi ha vinto Sergio Perez, anche se la decisione finale passa alla FIA per una penalità che pende sulle spalle del messicano per non aver rispettato la distanza in regime di Safety Car. In ogni caso sono stati tanti i duelli ruota a ruota che hanno acceso il GP di Marina Bay.

F1 Singapore 2022: Verstappen vs Vettel

Sorpasso in curva 5 per Max Verstappen su Sebastian Vettel. L’olandese si riprende l’ottava posizione, quella della partenza. Lo fa con una manovra spettacolare in un punto dove in pochi hanno mai osato sorpassare. Chapeau per il campione del mondo che ha messo in mostra ancora una volta l’argenteria migliore. Non è stato l’unico episodio positivo del pilota in questo GP che sicuramente non è stato facile per l’alfiere della Red Bull.

Verstappen vs Norris

Max Verstappen prova l’attacco su Lando Norris per la 4º posizione, ma finisce lunghissimo e rischia di terminare la sua gara. Gomme spiattellate. Un sorpasso azzardato che condanna Verstappen a tornare indietro fino all’ottavo posto e a un successivo pit stop. Gara compromessa e quasi rovinata, che il numero 1 della Red Bull risolleverà nell’ultimo giro quando all’ultimo tuffo supera nuovamente Vettel per la settima posizione finale.

F1 Singapore 2022: Leclerc vs Perez

Leclerc si attacca agli scarichi di Perez nelle ultime fasi di gara, dando vita a un duello che dura per dieci minuti netti. Il pilota della Ferrari sfrutta anche il DRS, attivo con la gara asciutta, senza però riuscire mai a mettere le proprie ruote davanti a quelle della Red Bull. Dopo un tentativo terminato con un violento bloccaggio delle ruote, Leclerc perde terreno. Alla bandiera a scacchi è Perez a transitare per primo, con Leclerc che deve accontentarsi del secondo posto.

Verstappen vs Hamilton vs Vettel

Ultimi giri di una gara tormentata. Hamilton si ritrova invischiato nella lotta per il sesto posto, occupato da Vettel. L’inglese tenta un attacco azzardato quando mancano una manciata di giri al termine ai danni del tedesco dell’Aston Martin, ma va largo e compie una sbavatura. Ne approfitta Verstappen che sopravanza il rivale della Mercedes. A questo punto il campione del mondo si mette in testa di passare anche l’ex pilota della Ferrari. Missione compiuta proprio negli ultimissimi istanti, con l’olandese che aggancia il settimo posto finale.