F1: per Verstappen a Singapore la prima chance mondiale

La F1 potrebbe vedere archiviato il mondiale piloti già dal prossimo GP di Singapore, con Max Verstappen lanciato verso il suo secondo titolo consecutivo. D’altra parte, Leclerc è talmente distante (116 punti) che a 6 gare dalla fine del campionato rischia di vedere il suo rivale confermarsi campione del mondo. Scopriamo cosa dovrebbe accadere affinché l’olandese sia di nuovo iridato.

F1: tutte le combinazioni possibili per il bis iridato di Verstappen

Andiamo quindi ad analizzare cosa dovrebbe succedere al termine del GP di Singapore per consegnare il titolo piloti di F1 a Verstappen. Chiaramente, la cosa più importante per l’olandese è vincere, poi si aprono diversi scenari. Infatti, se conquistasse anche il giro veloce, Leclerc dovrebbe arrivare al massimo al nono posto, mentre Perez non dovrebbe andare oltre il quinto. Diverso è il caso in cui non riesca a siglare il miglior giro, perché per vincere Leclerc non dovrebbe tagliare il traguardo prima della decima posizione. Mentre per Perez rimarrebbe valido il discorso del quinto posto. Nel caso il giro veloce gli fosse scippato da Perez, allora quest’ultimo non dovrebbe arrivare prima del sesto posto, con Leclerc che dovrebbe tagliare il traguardo al massimo in decima posizione.

Incidenti e affidabilità Ferrari saranno determinanti

Considerando le varie combinazioni possibili, sulla carta è difficile che la seconda incoronazione di Verstappen come campione del mondo di F1 avvenga già a Singapore. Ma le vie del mondiale sono infinite, e molto dipenderà da quello che accadrà in pista, perché gli incidenti a Singapore non mancano e se Leclerc vi rimanesse invischiato le possibilità aumenterebbero in maniera esponenziale. Poi c’è il discorso affidabilità, si viene dal GP di Monza, dove la Ferrari non si è certo risparmiata, per cui il motore di Leclerc potrebbe cedere. Infatti, non è un mistero che l’affidabilità non è stato il punto di forza della rossa nel 2022.