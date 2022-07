F1 Silverstone 2022: noi scommettiamo su Carlos Sainz

In virtù del grandissimo risultato ottenuto da Carlos Sainz, autore di una meravigliosa pole position conquistato sull’acqua, la previsione su chi possa essere il grande favorito del GP di F1 Silverstone 2022 è tutta a vantaggio dell’iberico della Ferrari. Il motivo è semplice, è riuscito a conquistare la prima pole positon della sua carriera dopo oltre 150 GP disputati, e domani avrà la grande occasione di vincere, anche in questo caso per la sua prima volta. Dopo la grande gara del Canada dove ha chiuso alle spalle di Verstappen, e in un inizio di weekend inglese in cui ha brillato anche più del compagno in ogni sessione, stavolta sembra proprio l’occasione d’oro per il figlio d’arte.

Max Verstappen non molla

Un mago della pioggia, un pilota in forma e molto maturato nella gestione delle gare. Max Verstappen sembra in un ‘magic moment’ in cui tutto funziona nettamente a suo vantaggio, per questo motivo – nonostante la seconda posizione in qualifica – l’olandese può essere il grande antagonista di Sainz per la vittoria domenicale. Tuttavia, il campione del mondo in carica non è ingaggiato in una lotta al titolo con lo spagnolo, bensì con il suo compagno di squadra Perez e con Leclerc, che lo seguono sia in classifica che in griglia di partenza. Che questo possa essere un motivo per non essere così combattivo per la vittoria, e accontentarsi di un piazzamento con alle spalle i due rivali più vicini?

Leclerc tenta la rimonta?

Charles Leclerc è il grande beffato del sabato, pensava di fare la pole postion e invece dovrà scattare dalla seconda fila, che la sua F1-75 aprirà. Le sue chance di vittoria sono consistenti, in più è facile pensare che il muretto Ferrari in qualche modo lo voglia favorire, tuttavia anche Sainz merita la sua possibilità di una domenica da sogno, anche grazie al grande lavoro effettuato in questo weekend. Quindi, il monegasco potrebbe essere sfavorito rispetto al compagno, salvo cambi improvvisi di scenario.

F1 Silverstone 2022: gli outsider

Nel GP di F1 Silverstone 2022 sono molti i fattori che potrebbero scombinare le carte, dal clima con pioggia come principale fattore fino ai problemi legati all’affidabilità. Se dovessimo fare un nome per un outsider sceglieremmo senza dubbio Lewis Hamilton, perché ha dimostrato di essere tornato in forma e perché la Mercedes – al netto dei suoi limiti – ha mostrato un bel passo gara nelle prove del venerdì. Inoltre, il sette volte campione del mondo sa esaltarsi nelle situazioni di pioggia e umido, in quello che oltre tutto è il suo GP di casa. Occhio.