F1, Porsche: sempre più vicino il ritorno nel Circus

Il tempo è propizio per vedere un ritorno di Porsche nella classe regina del Motorsport, la Formula 1. La Casa di Zuffenhausen, facente parte dell’universo Volkswagen, insieme ad Audi – altro Brand del colosso dell’industria automobilistica tedesca – ha incontrato la FIA e gli attuali costruttori di F1 per discutere di un ingresso dal 2026, quando cambieranno i regolamenti sui motori. L’elemento cardine per un ingresso di Porsche, come di altri Marchi, è l’eliminazione della MGU-H come sorta di compromesso che convince da più parti, anche se le trattive sono ancora in corso.

L’idea di Porsche

Porsche ha valutato un ritorno in Formula 1 per molto tempo, e ha lavorato a un progetto che poteva portare alla conversione del suo motore utilizzato nel WEC per entrare nel Circus. Il piano, però, è stato abbandonato quando la F1 ha deciso di non rivedere immediatamente il suo regolamento. Thomas Laudenbach, responsabile del motorsport per Porsche, ha dichiarato quali devono essere i punti necessari affinché la Porsche si impegni in Formula 1, specialmente per quanto riguarda le specifiche della power-unit. Di prima importanza c’è la possibilità che la tecnologia della F1 possa avere un ruolo per le vetture stradali, con Porsche che spinge per un incremento dell’elemento elettrificato nel pacchetto turbo-ibrido. Laudenbach ha inoltre aggiunto:

Se si guarda al futuro e si guarda a ciò che le case automobilistiche stanno annunciando riguardo alla quota di veicoli elettrici che vogliono vendere in futuro, penso che sia molto importante che la Formula 1 faccia un passo verso l’elettrificazione. E’ chiaro che non si può fare una vettura completamente elettrica. Lo sappiamo tutti. Ma ci deve essere una priorità molto più alta sulla parte elettrica della powertrain. Questo è importante. Come costruttore, vuoi farti notare nel motorsport, ma questo deve essere rilevante anche per ciò che accade sulla strada. Da quello che so ora, la FIA ha fatto un passo enorme in questa direzione. E credo che questo aiuterà.

Non è un segreto

Laudenbach crede che la Formula 1 debba andare avanti con le sue misure per limitare i costi, al di là del budget cap introdotto in tempi recenti, se vuole aumentare le probabilità di un impegno da parte della Porsche. Questo aiuterebbe a bilanciare il costo dell’aumento della capacità elettrica delle power unit, con Laudenbach che suggerisce di usare parti più standardizzate nel motore a combustione interna.