F1: alla scoperta del GP di Miami

Una delle grandi novità della prossima stagione di F1 è rappresentata dal Grand Prix di Miami, che si terrà nella celebre città della Florida, per la prima volta nella sua storia. Il fascino e l’appeal di Miami sono uno dei motivi sul quale aggrapparsi da parte di Liberty Media per decretare un grande successo, non solo in pista, ma anche fuori dalle vicende di gara. Il tracciato si svilupperà intorno all’Hard Rock Stadium in quella che sarà a tutti gli effetti una pista cittadina, con qualche dubbio sul livello di spettacolarità che si raggiungerà, viste le poche possibilità di sorpasso ipotizzabili.

Un giro virtuale

Gli organizzatori del GP di Miami, che hanno pubblicato su YouTube un giro virtuale per sviscerare i segreti del tracciato ancora in fase di realizzazione, e togliere ogni tipo di dubbio sulla spettacolarità e sulle chance di sorpasso per le monoposto. Questo tour della pista è stato effettuato con una monoposto di nuova generazione che vedremo in pista dal 2022. Il tracciato presenta varie occasioni di sorpasso a dispetto di quanto in tanti possano aver pensato. Ci sono dei settori con curve in successione da percorrere in pieno che ricordano Abu Dhabi e Baku, poi, non mancano violente frenate e tornanti lenti in stile Hermann Tilke, il padre di quasi tutti gli ultimi impianti realizzati nel Circus. Da notare anche un settore lento e tortuoso, che richiama la zona dello stadio di Città del Messico. Un mix ben congeniato di tante piste protagoniste del calendario di F1.

La F1 in USA

Dopo i 400,000 spettatori di Austin, in Texas, nell’ultima gara disputata dalla Formula 1, si nota una grande crescita di questo sport alle latitudini americane. In questo solco si inserisce anche Miami, che punterà a far crescere ancora di più il brand della F1 in un Paese, dove fino a pochi anni fa si vive con tiepidezza questo sport.