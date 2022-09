F1 Olanda 2022: i ruota a ruota

È stato un GP di F1 Olanda 2022 dal sapore intenso, dove a un tratto l’imprevedibilità ha preso possesso di una gara che sembrava con un unico padrone. Alla fine ha vinto proprio lui, Max Verstappen, ma attraverso varie peripezie e dovendo sgomitare contro l’audace strategia di Mercedes. Due safety car, una virtuale e una fisica, hanno acceso l’ultima parte di corsa, dove si sono svolti tantissimi duelli. Abbiamo provato a elencare quei sorpassi e quegli attacchi che per noi sono stati fondamentali.

Alonso vs Alpha Tauri

Fernando Alonso ha superato in sequenza prima Pierre Gasly, poi Yuki Tsunoda per ottenere la undicesima posizione al giro 12/72. Lo spagnolo ha effettuato i sorpassi sfruttando tutto il grande tratto di drs sul rettilineo del traguardo appena prima della sopraelevata. È il pilota che aperto la danza dei sorpassi con stile e tanacia.

Verstappen Vs Russell

Verstappen e Russell se le sono suonate al giro 28/72 per la 2ª posizione. Enorme velocità in rettilineo della Red Bull rispetto alla Mercedes, con l’inglese che non ha potuto nulla al cospetto di un Verstappen fulmineo. La prima strategia della Mercedes sembrava fallita in quel momento, poiché la resistenza di Russell è stata nulla al cospetto dell’arrembante leader della classifica iridata.

F1 Olanda 2022: Perez vs Hamilton

Duello che nasce al giro 36/72 per la 3ª posizione. Perez tira una staccata furiosa per tenera a bada uno scatenato Hamilton. Un duello che prosegue nelle curve successive fino al perfetto attacco finale al termine del rettilineo. Hamilton era in rimonta e stava andando a caccia della vittoria. Sul loro cammino trovano anche un doppiato di lusso, Vettel che rallenta il recupero del pluri campione della Mercedes.

F1 Olanda 2022: Verstappen vs Hamilton

Verstappen contro Hamilton al 61/72 per la 1ª posizione. Attacco perfetto dell’olandese che ha freddato Hamilton sul rettilineo prendendo tutta la scia alla Mercedes, senza uso del drs. Un sorpasso che vale la vittoria finale, in una specie di replica di Abu Dhabi 2021, con un esito analogo. Anche se la posta in palio stavolta è stata decisamente inferiore.

Russel vs Hamilton

Duello fratricida tra Russell e Hamilton al giro 64/72 per la 2ª posizione. Una battaglia tra i due compagni di squadra, con un incredulo Hamilton che viene sverniciato dal più giovane socio di team di fronte al rettilineo dei box. Dopo l’attacco arriva con furia in radio la voce del sette volte campione del mondo.

Leclerc vs Hamilton

Capitolo finale degli attacchi decisivi di gara quello tra Leclerc e Hamilton al giro 66/72 per la 3ª posizione. Azione fotocopia di Russell quella del monegasco, che fredda il rivale della Mercedes senza pietà. La prestazione della Mercedes crollata senza appello, ha vanificato la bella prova del numero 44. Ferrari che torna a podio.