F1, Monza: un nuovo video dell’incidente tra Hamilton e Verstappen

L’incidente fra Lewis Hamilton e Max Verstappen a Monza, resterà negli annali della Formula 1, come copertina di una rivalità sportiva che probabilmente ha ancora da scrivere pagine importanti. I due rivali all’alloro iridato sono stati protagonisti di un botto spaventoso, con la Red Bull dell’olandese che si è impennata sopra un cordolo e finendo sopra la Mercedes del sette volte campione del mondo.

Senza la protezione dell’Halo, Hamilton avrebbe subito delle conseguenze molto più gravi per questo impatto, infatti la gomma posteriore destra della Red Bull ha scheggiato violentemente il casco del pilota inglese, che come conseguenza ha avuto solo qualche fastidio al collo. Per questo “botto”, Max Verstappen è stato ritenuto il maggior responsabile, tanto che sconterà tre posizioni di penalità in griglia al prossimo GP di Sochi, in Russia.

L’incidente

L’incidente accorso ai due piloti in lotta per il titolo è avvenuto al giro 26 del Grand Prix d’Italia, alla prima variante di Monza. Finora le foto avevano impressionato per l’impatto tremendo tra le due monoposto, con Hamilton che ha rischiato di venire schiacciato dall’auto dell’avversario. Adesso, la telecamera posta sulla vettura dell’inglese mostra quanto sia stato pericoloso e violento questo incidente, ma soprattutto quanto il livello di sicurezza sia aumentato nella Formula 1, specie con l’adozione dell’Halo, la protezione che più che mai ha salvato la vita al sette volte campione del mondo.

Proprio Hamilton, nel lontano 2016, quando ci furono i primi test di sviluppo di questo apparecchio, si era rivelato molto dubbioso e titubante per il suo uso, dicendo che la Formula 1 non poteva correre con una visiera del genere. Chissà se adesso è ancora di questa opinione, c’è da credere invece che possa ringraziare a cuore aperto chi ha deciso di installarlo anche sulla sua vettura, con buona pace per l’estetica e per le tradizioni di questo sport intero.