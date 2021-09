F1, GP d’Italia: Verstappen penalizzato dopo l’incidente con Hamilton

Abbiamo assistito durante il GP di Monza a quello che probabilmente diventerà il momento clou di tutta la stagione 2021 della Formula 1: l’incidente tra Verstappen e Hamilton. I due contendenti al titolo, ingaggiati in un duello all’ultimo sangue, sono finiti fuori pista con un incidente che poteva avere delle conseguenze molto gravi per il pilota inglese, che deve ringraziare l’halo per averlo protetto dalla Red Bull che si è infranta contro la parte superiore della sua Mercedes. Alla luce della dinamica che ha convolto le due auto, Max Verstappen ha ricevuto una penalità da scontare nella prossima gara (GP di Sochi in Russia), dove perderà tre posizioni sulla griglia di partenza.

Le ragioni di Hamilton

Dopo aver vissuto un altro duello intenso a Silverstone, ancora una volta Hamilton e Verstappen hanno fatto scintille in pista. Il sette volte campione del mondo, tuttavia non risparmia delle polemiche e delle critiche nei confronti del suo giovane avversario:

Gli avevo lasciato abbastanza spazio all’esterno, quando sono arrivato alla staccata della prima variante. Poi ha fatto quella manovra, era consapevole che ci saremmo toccati, ma ha continuato a spingere. Peccato sia finita così, perché stavo facendo una bella gara. Non finire la gara è deludente.

La difesa di Verstappen

Max Verstappen ha spiegato la sua posizione e ha cercato di difendere le proprie ragioni, raccontando che quello che è successo è stato inevitabile per le decisioni prese in pista da entrambi i contendenti:

Sapevamo che saremmo stati molto vicini alla prima variante e già in frenata lui mi ha spinto verso sinistra. Sono andato all’esterno, ho sterzato, ma lui ha continuato a stringermi e non avevo più margine per fare la curva. Penso di aver fatto tutto correttamente. Comunque non sono arrabbiato, queste cose fanno parte delle corse.

Sicuramente le polemiche e le scintille fra i due non cesseranno dopo il capitolo di Monza.