F1: livrea speciale per la McLaren in vista di Monaco

La Formula 1 torna nel suo habitat più glamour, più brillante e affasciante, quello della vetrina di Monte-Carlo. Il GP di Monaco, assente nel 2020 per la prima volta nella sua storia da quando esiste la F1, torna ufficialmente nel calendario e a far battere il cuore di tutti gli appassionati, che non vedono l’ora di osservare le monoposto sfrecciare fra le strette strade della cittadina monegasca, fra il Casinò e il porto con i tanti yachtes.

Per l’occasione, la McLaren ha deciso di svelare una nuova livrea celebrativa per la MCL35M, guidata da Lando Norris e Daniel Ricciardo. I due piloti, porteranno in pista una suggestiva colorazione che riporta in auge i fasti degli anni ’60, grazie alla collaborazione con lo storico sponsor Gulf Oil.

Icona del motorsport

La livrea arancio-azzurro tipica delle vetture sponsorizzate da Gulf Oil sono diventate leggendarie e icone del motorsport. La moderna MCL35M si sposa alla perfezione con questa tipologia di carrozzeria, grazie a una colorazione dall’effetto ottico strabiliante, che conferisce un grande senso di velocità, come solo le auto da corsa sanno fare. Ovviamente, non è la prima volta che la Casa di Woking sfoggia questa tipologia di colore, infatti la prima McLaren a utilizzare questa livrea è stata la F1 GTR che, alla 24 Ore di Le Mans 1997, conquistò un secondo posto.

Adesso, questa speciale combinazione di colori farà il suo personale esordio in Formula 1, nel weekend del GP di Monaco del 2021. Zak Brown, team principal della Scuderia inglese, ha detto: “Questo è un omaggio della McLaren al nostro storico partner Gulf. Amiamo il design e questo emerge anche dalla nostra scelta di tornare all’arancio Papaya e dallo stile della splendida sede, il McLaren Technology Center. Siamo orgogliosi di questa livrea e non vediamo l’ora di vederla in pista”. Anche tutti gli amanti della F1 non vedono l’ora di osservare queste monoposto in pista.