F1: la regole da rispettare per il nuovissimo GP d’Arabia

Paese che vai, usanze che trovi. La Formula 1 è pronta a volare in Arabia Saudita per correre un inedito Grand Prix, ma prima di scendere in pista è giunto un vademecum, che spiega quale tipo di abbigliamento deve indossare tutto il Circus, per non urtare la sensibilità di un Paese molto legato alle proprie consuetudini e regole di tipo religioso. Questa cosa potrebbe far sorridere qualcuno, ma a Gedda, dove si terrà il GP tra il 3 e il 5 dicembre prossimi, fanno sul serio e sperano che F1 e F2 si attengano a quanto prestabilito.

Norme di comportamento

Il documento arrivato ai vari addetti ai lavori, mostra i codici di comportamento e abbigliamento da seguire nel rispetto delle tradizioni locali. Sono contenute una serie di indicazioni da seguire specialmente nelle aree pubbliche, contesti in cui è richiesto di astenersi da gesti affettuosi, evitando anche un linguaggio che possa apparire profano.

Dress code per lei e per lui

In più, dato che la temperatura media a dicembre a Gedda è di circa 31 gradi, per il personale femminile è consigliato anche in pista un abbigliamento sobrio. Per cui l’invito è a utilizzare pantaloni lunghi e magliette con le maniche che coprano i gomiti, evitando tessuti trasparenti. Inoltre, sempre alle donne, è sconsigliato un make-up troppo aggressivo, in linea con le nuove direttive in vigore sul territorio. È espressamente vietato mostrare spalle e gambe sopra il ginocchio, quindi non sarà possibile per il gentil sesso indossare le divise che vengono solitamente usate nei Paesi molto caldi.

Per quanto riguarda il personale maschile, le regole sono particolarmente rigide nelle aree pubbliche, dove è chiesto di evitare di mostrare spalle e gambe. Il consiglio è di non indossare magliette a maniche corte, canottiere e pantaloncini. I bermuda, tuttavia, saranno consentiti in pista e nei trasferimenti pista-hotel (solo agli uomini) se parte dell’abbigliamento ufficiale della squadra. Non si parla di misure eccezionali, ma il normale protocollo per tutti coloro che si recano in Arabia Saudita.